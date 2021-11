Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Aufgrund der Zunahme an Beschwerden von ausländischen reisenden und thailändischen Rückkehrern aus dem Ausland, dass sie entweder verspätet oder gar keinen QR-Code für die Einreise nach Thailand im Rahmen des neuen Einreisedatenerfassungsystems „Thailand Pass“ erhalten haben, beteuert die Regierung, dass sie alle Probleme schnellstmöglich beheben wird, um die Einreise nach Thailand zu beschleunigen.

Laut Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana habe Premierminister Prayut Chan-o-cha die zuständigen Behörden zur Behebung der bestehenden Probleme angewiesen. Der webbasierte „Thailand Pass“ basiert auf ein QR-Code-System, mit dem die Beamten der Einreisekontrolle per QR-Coce-Scan die Einreisedaten und den Covid-19-Impfnachweis überprüfen können.

Khun Thanakorn fügte hinzu, dass einige Fehler im „Thailand Pass“-System auf unlesbare Dokumente zurückzuführen seien, die thailändische Beamte dazu veranlassen, manuelle Überprüfungen vorzunehmen, was ein zeitaufwändiger Prozess ist. In anderen Fällen waren die Hotels, die Reisende gebucht hatten, nicht mit den Krankenhäusern verbunden, in denen die RT-PCR-Tests der Reisenden durchgeführt werden sollen.

Der Sprecher führte fort, dass das System derzeit überarbeitet werde, um die Verzögerungen zu beseitigen, und dass einige Funktionen hinzugefügt werden, damit die Reisenden PDF-Dateien hochladen und Hotels aus einer Dropdown-Liste auswählen können. Außerdem wird die Genehmigungszeit von 7 Tagen auf nur 3 Tage verkürzt. Darüber hinaus können sich Reisende, die dringend nach Thailand reisen müssen, sichb an jede thailändische Botschaft oder jedes Konsulat in ihrer Nähe wenden, so Khun Thanakorn.