BANGKOK: Das Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) der Regierung hat am Donnerstag die Covid-19-Beschränkungen verschärft, für ausländische Besucher die Quarantänezeit verlängert, sechs Provinzen zu dunkelroten Kontrollzonen erklärt und das landesweite Tragen von Gesichtsmasken außerhalb von Wohnungen vorgeschrieben.

CCSA-Sprecher Taweesilp Visanuyothin erklärte, dass am 1. Mai die verkürzte Quarantänezeit von 7 bis 10 Tagen, die zuvor für gegen Covid-19 geimpfte Besucher angekündigt worden war, endet und die 14-tägige Quarantäne für alle Einreisenden wieder eingeführt wird. Ausländer dürfen während der Quarantäne ihre Zimmer nicht mehr verlassen, außer für medizinische Behandlungen oder Covid-19-Tests.

Ebenfalls ab 1. Mai werden sechs Provinzen dunkelrote Zonen mit maximaler und strenger Covid-19-Kontrolle. Es sind Bangkok, Chonburi, Chiang Mai, Nonthaburi, Pathum Thani und Samut Prakan. Die Anzahl der roten Zonen mit maximaler Kontrolle steigt von 18 auf 45 Provinzen, während die Anzahl der orangen Kontrollzonen von 59 auf 26 Provinzen sinkt. Es gibt keine Zonen mit niedrigeren Kontrollen.

In allen Zonen müssen die Menschen beim Ausgehen Gesichtsmasken tragen. Es werden Bußgelder verhängt. Landesweit werden Vergnügungsstätten und Schulen geschlossen. Einkaufszentren können bis 21 Uhr geöffnet bleiben, mit begrenztem Besucheraufkommen, aber ohne Werbeveranstaltungen. Partys sind verboten, ausgenommen sind traditionelle Veranstaltungen wie Beerdigungen.

In den dunkelroten Provinzen dürfen die Menschen ihre Zonen nicht verlassen, es sei denn, es ist notwendig, und Restaurants dürfen nur bis 21 Uhr für Takeaway öffnen. In den roten Zonen darf bis 21 Uhr und in den orangen Zonen bis 23 Uhr in Restaurants gegessen werden, Verkauf oder Konsum von alkoholischen Getränken ist verboten. In roten Zonen können Restaurants bis 23 Uhr Bestellungen zum Mitnehmen entgegennehmen. Convenience Stores wie 7-Eleven und FamilyMart können in dunkelroten und roten Zonen zwischen 4 Uhr morgens und 23 Uhr öffnen. In orangefarbenen Zonen gilt diese Einschränkung nicht. In dunkelroten Zonen ist die Anzahl der Besucher auf 20 Personen begrenzt, in anderen Zonen auf 50. In dunkelroten Zonen können Sportplätze im Freien bis 21 Uhr geöffnet sein, aber die Wettkämpfe müssen frei von Zuschauern sein. Fitnessclubs und Sporthallen werden geschlossen. In den roten Zonen können Sportplätze bis 21 Uhr geöffnet werden, wobei die Anzahl der Spieler und Zuschauer begrenzt ist. In orangefarbenen Zonen können Sportplätze wie gewohnt öffnen, jedoch mit einer begrenzten Anzahl von Spielern und Zuschauern.

Staatliche und private Organisationen werden für ihre Mitarbeiter für mindestens 14 Tage ein Höchstmaß an Arbeit von zu Hause aus einführen.