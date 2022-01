Regierung verlängert Alkoholausschank um zwei Stunden

CCSA-Sprecher Dr. Taweesin Visanuyothin. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Regierung hat die Covid-19-Beschränkungen in den orangefarbenen Covid-19-Kontrollzonen und in den blauen Tourismuszonen gelockert, u.a. dürfen Restaurants jetzt wieder zwei Stunden länger öffnen und alkoholische Getränke ausschenken.

Das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat am Donnerstag auf seiner großen Sitzung zur Neubewertung der Covid-19-Situation im Land genehmigt, die gesetzlich vorgegebenen Schließungszeiten von Gastronomiebetrieben von 21.00 auf 23.00 Uhr zu verschieben, nachdem die Zahl der Covid-19-Cluster in Restaurants deutlich zurückgegangen war und die Kritik der Gastronomen lauter wurde, sagte CCSA-Sprecher Dr. Taweesin Visanuyothin.

Die verlängerte Alkoholausschankzeit gelte jedoch nur für Restaurants, die mit dem SHA-Siegel der Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ausgezeichnet sind und die „Thai Stop Covid 2 Plus“-Standards erfüllen, erläuterte der Sprecher.

Auf der CCSA-Sitzung am Donnerstag wurde außerdem beschlossen, die Zahl der orangefarbenen Covid-19-Kontrollzonen von 69 auf 44 Provinzen zu reduzieren und die 25 Provinzen als „gelbe Zonen“ einzustufen.

Die acht „blauen“ Tourismuszonen – Bangkok, Kanchanaburi, Krabi, Chonburi (Pattaya), Nonthaburi, Pathum Thani, Phang-nga und Phuket – erfuhren keine Änderungen.