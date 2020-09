Von: Redaktion DER FARANG | 11.09.20

BANGKOK: Der Gemeinsame Ständige Ausschuss für Handel, Industrie und Bankwesen (JSCCIB) warnt vor einem Anstieg der Arbeitslosigkeit, wenn die staatlichen Konjunkturpakete nicht stark genug seien, um die wirtschaftliche Not zu bekämpfen.

Laut dem JSCCIB-Vorsitzenden Supant Mongkolsuthree sind viele Unternehmen, insbesondere im Tourismus- und Exportsektor, nach wie vor schwach, auch wenn sich einige langsam erholt haben. Sollte die Arbeitslosenquote im Jahr 2021 steigen, würden sich die faulen Kredite (NPL) erhöhen, da die Menschen kein Geld hätten, um ihre Schulden zu begleichen. Supant ist auch besorgt über eine zweite Covid-19-Infektionswelle im Land, da die Infektionsraten in vielen asiatischen Ländern, einschließlich Myanmar, das an Thailand grenzt, in die Höhe schnellen. Ein neuer Ausbruch in Thailand werde den laufenden Bemühungen zur Wiederbelebung von Unternehmen einen starken Schlag versetzen.