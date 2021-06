BANGKOK: Das Dine-in-Verbot für Restaurants im Großraum Bangkok hat die Präsidentin der Thai Restaurants Association, Thaniwan Kulmongkol, auf den Plan gerufen. Sie vergleicht das Verbot, als würden die Betriebe mehrfach vom Blitz getroffen werden. Denn der Dine-in-Services mache 90 Prozent des Einkommens der Gastronomen aus.

Thaniwan forderte die Regierung auf, den betroffenen Restaurants zu helfen, indem sie ihnen täglich 200.000 Essensboxen zu einem Preis von 50 Baht pro Box abkaufe - was etwa 10 Millionen Baht pro Tag ausmache - bis das Dine-in-Verbot aufgehoben sei. Die Essensboxen sollten an Bauarbeiter geliefert werden, die in ihren Lagern eingeschlossen seien.



Sanan Angubolkul, Vorsitzender der thailändischen Handelskammer (TCC), warnte, die von der Regierung beschlossenen Beschränkungen zur Eindämmung von Covid 19 sollten nicht zu lange aufrechterhalten werden, da sie bestimmten Unternehmen schaden würden, besonders denen im Restaurant-, Tourismus- und Dienstleistungssektor. Viele weitere Menschen in diesen Betrieben würden ihren Arbeitsplatz verlieren.



Nach einer Hochrechnung der Universität der Thailändischen Handelskammer (UTCC) wird allein das Verbot von Dine-in-Services zwischen 30 bis 60 Milliarden Baht an Verlusten pro Monat verursachen, was etwa 0,1 bis 0,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspricht.