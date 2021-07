Regierung soll Impfstoff-Beschaffung offenlegen

BANGKOK: Die Regierung gerät zunehmend unter Druck, Details ihrer Entscheidungen über die Impfstoffbeschaffung offenzulegen. Mindestens 333 Akademiker, Medienvertreter und Einzelpersonen haben eine Erklärung unterschrieben, in der sie die vollständige Offenlegung aller Informationen über die Beschaffungsgeschäfte des Landes mit Impfstoffen fordern.

In der Erklärung heißt es, dass die Covid-19-Krise in Thailand effektiver bewältigt werden könnte, wenn solche Informationen frei zugänglich gemacht würden. Angesichts der vielen Todesopfer, der dezimierten Wirtschaft und des zunehmenden Drucks auf das Gesundheitssystem des Landes habe die Öffentlichkeit das Vertrauen in die Regierung verloren.

Laut der Gruppe ist der einzige Weg, die Pandemie zu besiegen, ein gut geführter und fairer Prozess zur Beschaffung und Verteilung von Impfstoffen. Um das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustellen und falsche Nachrichten und Gerüchte zu zerstreuen, sollten die gewünschten Informationen zur Verfügung gestellt werden. Das werde zeigen, dass die Regierung gute Absichten habe und dass die Beamten ihr Bestes täten, um Impfstoffe zu beschaffen und zu verteilen. In der Erklärung heißt es weiter, dass eine solche Beruhigung zu einer größeren Kooperation seitens der Öffentlichkeit führen würde.

Die Mitglieder fordern die Freigabe von Informationen über die Verträge mit den Herstellern, die Anzahl der bestellten Impfdosen, die Dauer der unterzeichneten Verträge, Zeitpläne für die Impfstofflieferung und Strafen für verspätete Lieferungen. Außerdem appellieren sie an die Regierung, ihre Strategie für den Umgang mit Impfstoffknappheit offenzulegen.