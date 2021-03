Regierung setzt neues Ziel für Produktion von EV-Autos

Von: Redaktion DER FARANG | 13.03.21

BANGKOK: Das National Electric Vehicle Policy Committee erwartet, dass in Thailand die Herstellung von Elektrofahrzeugen (EV) bis 2030 die Hälfte der gesamten Automobilproduktion ausmachen wird.

„Die Regierung wird das neue EV-Ziel mit den staatlichen Behörden und den Autoherstellern innerhalb dieses Monats diskutieren", erläuterte Kulit Sombatsiri, Staatssekretär im Energieministerium. Mit dem 50-Prozent-Ziel soll die Anzahl der jährlich produzierten EVs auf 1,25 Millionen ansteigen. Nach Angaben der Electric Vehicle Association of Thailand ist die Zahl der EV-Registrierungen in Thailand auf rund 100.000 Autos gestiegen.

Sowohl Unternehmen als auch die Regierung entwickeln die Infrastruktur für E-Fahrzeuge, insbesondere Ladestationen, um eine größere Anzahl von E-Fahrzeugen zu versorgen. Die Electricity Generating Authority of Thailand (Egat) plant, die Anzahl ihrer EV-Ladestationen, genannt EleX, von 13 in diesem Jahr auf 35 zu erhöhen, teilte Egat-Gouverneur Boonyanit Wongrukmit mit. Die neuen EV-Ladestationen sollen landesweit entlang der Hauptstraßen installiert werden.

Egat arbeitet mit sechs großen Autofirmen - Audi, BMW, Mercedes-Benz, MG, Nissan und Porsche - zusammen, um gemeinsam eine EV-Ladeinfrastruktur zu entwickeln. Im zweiten oder dritten Quartal dieses Jahres will der Energiekonzern eine mobile App namens EleXA auf den Markt bringen, die es den Nutzern ermöglicht, Ladestationen für Elektroautos zu finden, im Voraus zu buchen und für das Laden zu bezahlen.

Andere Unternehmen arbeiten ebenfalls an Plänen zur Entwicklung der EV-Infrastruktur. Die an der SET notierte PTT Oil and Retail Business hat angekündigt, dass sie in diesem Jahr mit 450 Millionen Baht landesweit 100 EV-Ladestationen errichten will, derzeit sind es 33. Das Ziel für 2022 sind insgesamt 300 Ladestationen. Und Energy Absolute will seine EV-Ladestellen bis zum Ende dieses Jahres auf 1.000 im ganzen Land erhöhen.