Von: Redaktion DER FARANG | 06.05.20

BANGKOK: Die Regierung will in den kommenden drei bis vier Monaten über kleine Infrastrukturprojekte Jobs für in der Coronakrise arbeitslos gewordene Menschen schaffen.

Laut dem stellvertretenden Premierminister Somkid Jatusripitak wird die Regierung die lokale Wirtschaft nachhaltig stützen, da sich das Land derzeit nicht auf Tourismus und Exporte verlassen kann. Millionen Menschen sind in ihre Heimatprovinzen zurückgekehrt, nachdem sie ihren Arbeitsplatz verloren hatten, weil Unternehmen entweder wegen des Covid-19-Ausbruchs oder auf Anweisung der Behörden schließen mussten. Obwohl die Regierung als Überbrückung Bargeld an Millionen Frauen und Männer ausgibt, fällt es vielen Menschen schwer zu überleben. Somkid sagte weiter, das Kabinett werde in diesem Monat ein weiteres Konjunkturpaket prüfen.