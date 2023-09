Regierung ruft neuen Kampf gegen Drogen aus

Von: Björn Jahner | 18.09.23

BANGKOK: Thailands neue Regierung hat zugesagt, die Bekämpfung von Drogen, insbesondere von Methamphetamin, innerhalb ihrer vierjährigen Amtszeit zu einem neuen nationalen Schwerpunkt zu machen. Sie wird sich auch zu dem kurzfristigen Ziel verpflichten, die Drogen im ersten Jahr so weit wie möglich einzudämmen, und hat die Öffentlichkeit aufgefordert, sich an den Bemühungen zur Drogenbekämpfung zu beteiligen.

Die Regierung will den Kreislauf des Drogenproblems vom Schmuggel über die Drogensucht bis hin zur Geldwäsche durchbrechen, kündigte Premierminister Srettha Thavisin am Sonntag (17. September 2023) auf einer Sitzung des Regierungsausschusses zur Drogenbekämpfung an.

Der Premierminister ist Vorsitzender des Ausschusses, dem einige Kabinettsminister, der Leiter der Drogenkontrollbehörde und der Leiter der nationalen Polizei angehören.

„Die 11 Koalitionsparteien sowie alle anderen Oppositionsparteien sind sich einig, dass die Bekämpfung des Drogenproblems ganz oben auf der Agenda steht“, bestätigte er.

Priorität hat jetzt die Unterbindung des Drogenschmuggels, die als Schlüsselmaßnahme gilt, um zu verhindern, dass Drogen in die Gemeinden gelangen. Die Wartezeit zwischen der Beschlagnahme von Drogen bei einer Razzia und ihrer Vernichtung müsse ebenfalls verkürzt werden.

Die Verkürzung der Beschlagnahmung von Vermögenswerten von Drogenhändlern ist der Schlüssel, um sie und ihr Netzwerk von diesen Ressourcen abzuschneiden, erklärte Premier Srettha: „Lassen Sie uns den heutigen Tag zum Beginn eines neuen Kampfes machen, um das Drogenproblem aus der Gesellschaft zu verbannen.“

Da die Beschlagnahmung von Vermögenswerten die größte Angst von Drogenhändlern ist, werden die zuständigen staatlichen Stellen nun aufgefordert, die Beschlagnahmung von Vermögenswerten in jedem Drogenfall zu beschleunigen.

Premier Srettha sagte, dass er die Fortschritte der Arbeit verfolgen und gleichzeitig sicherstellen werde, dass die Regeln der guten Regierungsführung gelten, damit sich die staatlichen Stellen und die Öffentlichkeit sicher fühlen, wenn sie sich am Kampf gegen die Drogen beteiligen. „Das Problem muss innerhalb eines Jahres verschwinden, und innerhalb der vierjährigen Amtszeit dieser Regierung muss das Methamphetamin verschwunden sein“, sagte er.

Nach dem Treffen beobachtete der Premier, wie die in mehr als 100 aktuellen Drogenfällen beschlagnahmten Drogen in einer Verbrennungsanlage der Akkhie Prakarn Plc im Bezirk Mueang in Samut Prakan vernichtet wurden.

Bei den Drogen handelte es sich um 12,52 Tonnen Methamphetamin, 11,65 Tonnen Crystal Methamphetamin, 418 Kilogramm Heroin, 179 Kilogramm Opium, 704 Kilogramm Ketamin und 25,51 Tonnen andere narkotische Substanzen.

Sie wurden bei 800 bis 1.200 Grad Celsius in einem mit Erdgas betriebenen Verbrennungsofen verbrannt, der mit umweltfreundlicher und umweltschonender Technologie ausgestattet ist.

Wichai Chaimongkhon, Generalsekretär des Office of the Narcotics Control Board (ONCB), sagte, dass die Vernichtung von Drogen, die bei Razzien beschlagnahmt wurden, jetzt viel schneller erfolgen kann als in der Vergangenheit, als beschlagnahmte Drogen bis zum Abschluss eines Gerichtsverfahrens warten mussten, was bis zu 10 Jahre dauern konnte.

Jüngste Aktualisierungen der Gesetze über die Vernichtung von Drogen, die in einem Drogenfall beschlagnahmt wurden, haben die Dinge ebenfalls beschleunigt und dem ONCB die Arbeit erleichtert, sich um die zur Vernichtung anstehenden Drogen zu kümmern, sagte er.

Als Antwort auf die Ankündigung des Premierministers, den Kampf gegen Drogen zu einem nationalen Tagesordnungspunkt zu machen, sagte Innenminister Anutin Charnvirakul, dass das Innenministerium die Unterdrückung des Drogenschmuggels und -handels auf Provinzebene beschleunigen und dem Premierminister direkt Bericht erstatten werde.

Was den Zeitrahmen betrifft, so muss Minister Anutin zugeben, dass es unmöglich ist, genau zu sagen, wann dieses Problem gelöst sein wird. Die Festlegung einer strengen Frist könnte zu Rückschlägen führen, sagte er.

Pornpen Khongkachonkiet, eine Menschenrechtsverteidigerin und Direktorin der Cross Cultural Foundation, warnte, dass die Politik der Regierung zur Drogenbekämpfung sie an die massenhaften außergerichtlichen Tötungen erinnere, die während der Drogenbekämpfungspolitik der Regierung Thaksin Shinawatra vor 20 Jahren stattgefunden haben.

Der von Thaksin im Jahr 2003 initiierte Krieg gegen die Drogen löste einen Aufschrei unter Rechtsaktivisten aus, nachdem angeblich mehr als 2.500 Verdächtige während seiner Umsetzung getötet worden waren.

„Das Versprechen der Regierung, die Drogen vollständig auszurotten, beunruhigt mich und lässt mich befürchten, dass sich die Geschichte wiederholen wird“, sagte sie.