Von: Redaktion DER FARANG | 17.08.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Mit einem ehrgeizigen Konjunkturpaket in Höhe von 370 Milliarden Baht hofft die Regierung in der zweiten Jahreshälfte ein Wirtschaftswachstum von 3 Prozent zu erreichen.

Nach der Sitzung des Wirtschaftsrates gab Finanzminister Uttama Savanayana am Freitag auf einer Pressekonferenz die Inlandsausgaben und Investitionen zur Ankurbelung der Wirtschaft bekannt. Das Paket wird in zwei Kategorien unterteilt: 100 Milliarden Baht sind für direkte Staatsausgaben vorgesehen, während 270 Milliarden Baht in Form von Krediten staatlicher Banken bereitgestellt werden. Die Pläne müssen noch auf der offiziellen Kabinettssitzung gebilligt werden.

Die Regierung plant für August und September mit 20 Milliarden Baht eine neue Runde von Sozialleistungen für Inhaber von Sozialversicherungskarten. Alle Inhaber einer Sozialversicherungskarte erhalten an zwei aufeinanderfolgenden Monaten 500 Baht. „Ziel ist es, die Lebenshaltungskosten zu senken“, sagte der Minister. Das Gesamtbudget für diese Maßnahme beläuft sich auf 14,6 Milliarden Baht und soll 14,6 Millionen Menschen erreichen. Das zweite Geschenk richtet sich an Personen über 60 Jahren, die zwei Monate hintereinander 500 Baht erhalten. Rund 5 Millionen Menschen sollen von dieser Politik profitieren, und das erforderliche Budget beläuft sich auf 5 Milliarden Baht.

Schließlich erhalten Inhaber einer Sozialversicherungskarte, die Kinder bis zu 6 Jahren erziehen, für zwei aufeinanderfolgende Monate 300 Baht. Diese Maßnahme wird ungefähr 800.000 Menschen zugutekommen und ein Budget von 500 Millionen Baht erfordern. Anschließend erhalten die Inhaber von Sozialkarten ab Oktober wieder die üblichen 200 bis 300 Baht für die Lebenshaltungskosten, 500 Baht sind es für ältere Menschen und 300 Baht für die Kinderbetreuung.

Um die von der Dürre betroffenen Landwirte zu unterstützen, werden die Zinsen für Darlehen der Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives gesenkt und die Rückzahlungsfrist von August an verlängert. Kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) werden ebenfalls zinsgünstige Darlehen gewährt, und ab Oktober sind neue Maßnahmen zur Förderung des Tourismus vorgesehen.