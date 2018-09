Die französische Privatwirtschaft hat ihr Interesse bekundet, in ein Flugzeugwartungszentrum am U-Tapao Airport zu investieren. Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Die Regierung hat die Pläne zur Errichtung eines Flugzeugwartungszentrums im entstehenden Östlichen Wirtschaftskorridor („Eastern Economic Corridor“, EEC) in den Provinzen Chachoengsao, Chonburi und Rayong durch französische Investoren bestätigt, die Interesse am Einstieg in die thailändische Luftfahrtbranche bekundet haben.

Nach einem Treffen mit der französischen Wirtschaftsdelegation im Regierungssitz in Bangkok, erklärte der an das Büro des Premierministers angegliederte Minister Kobsak Phutrakul am Dienstag, dass es der Regierung gelungen sei, die potentiellen Investoren vom geographischen Vorteil Thailands zu überzeugen. Man habe der französischen Wirtschaft zugesichert, dass Thailand bereit sei, die ausländischen Investitionen im EEC zu unterstützen.

Kobsak führte fort, dass im Fokus der bilateralen Gespräche die Luftfahrtbranche stand. So wurde darauf hingewiesen, dass Bangkok mit Suvarnabhumi sowie Don Mueang über zwei internationale Flughäfen verfügt und für den U-Tapao Airport in der Provinz Rayong ähnliche Fluggastzahlen prophezeit werden, sobald sein Ausbau den nächsten fünf Jahren abgeschlossen ist. U-Tapao, betonte Kobsak, sei der geeignete Standort für die Errichtung eines Flugzeugwartungszentrums und gegenüber Standorten in Singapur, Malaysia, Indonesien und den Philippinen klar im Vorteil. Es wird erwartet, dass in dem Zentrum in den nächsten zwei bis drei Jahren Flugzeuge von Thai Airways International und Airbus gewartet werden.