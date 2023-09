Von: Björn Jahner | 14.09.23

BANGKOK: Die Regierung plant eine umfassende Initiative zur Belebung der Tourismusindustrie und strebt an, in diesem Jahr Einnahmen in Höhe von 2,4 Billionen Baht zu generieren, was etwa 80 Prozent des Spitzenwerts aus dem Jahr 2019 entspricht, gab Regierungssprecher Chai Wacharonke am Mittwoch (13. September 2023) bekannt.

Zudem wurde das Ziel für die Einnahmen aus dem Inlandstourismus für das Jahr 2024 auf 3,1 Billionen Baht festgelegt. Khun Chai verkündete, dass das Land darauf hofft, im nächsten Jahr 40 Millionen internationale Besucher begrüßen zu können.

Die Regierung strebt an, dass 28 Millionen internationale Touristen in diesem Jahr Einnahmen in Höhe von über 1,4 Billionen Baht generieren werden, im Vergleich zu 600 Milliarden Baht im Vorjahr.

Insgesamt wird erwartet, dass die Einnahmen aus dem Tourismus in diesem Jahr 2,4 Billionen Baht erreichen werden, was von Khun Chai betont wurde.

„Die Einnahmen in Höhe von 2,4 Billionen Baht entsprechen 80 Prozent des Niveaus vor der Pandemie“, erklärte der Sprecher.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Regierung zehn Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft durch den Tourismus ergriffen.

Eine der ersten Maßnahmen besteht darin, Touristen aus China und Kasachstan von der Visumpflicht zu befreien. Zudem wird verstärkt auf die Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen für internationale Besucher in Thailand geachtet, um die Bedenken hinsichtlich unsicherer Reisen zu zerstreuen.

Des Weiteren sollen Influencer in sozialen Medien, Sänger, Prominente und hochrangige Regierungsvertreter aus China in Werbespots und PR-Kampagnen vorgestellt werden, um die Werbung für Thailand zu intensivieren. Premierminister Srettha Thavisin wird persönlich eine Roadshow zur Förderung des thailändischen Tourismus leiten und Touristen aus den Zielmärkten einladen, wie Khun Chai betonte.

Darüber hinaus wird die Stärkung von Direktflügen von und zu den wichtigsten Märkten in thailändische Provinzen, die als sekundäre Reiseziele gelten, ebenfalls angestrebt.