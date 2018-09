BANGKOK: Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha hat an die Bevölkerung, besonders der Touristenorte, appelliert, sich an der Reduzierung von Müll, insbesondere von Plastikabfall, zu beteiligen.

Die Regierung will eine Kampagne starten, um das Umweltbewusstsein zu schärfen und Touristen zu ermutigen, die Verantwortung für natürliche Ressourcen und die Umwelt zu teilen. Die öffentliche Hand und der private Sektor sollen ein Kunststoff- und Müllmanagement auf nachhaltige Weise ankurbeln. Alle zuständigen Regierungsbehörden, wie das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt, das Ministerium für Tourismus und Sport und das Innenministerium, sollen so wenig Abfall wie eben möglich verursachen und den Müll nachhaltig entsorgen. Die Behörden werden den Gemeinden Informationen über eine effektive Mülltrennung liefern. Mehr als 300 Müllverbrennungsanlagen sollen in 77 Provinzen in Thailand gebaut werden, berichtet „NNT“.

Die Kampagne gegen Einweg-Kunststoffe der Behörde für Nationalparks, Wildtier- und Pflanzenschutz wird als wichtiger Schritt in die richtige Richtung gesehen, um Thailands natürliche und landschaftliche Schönheit jetzt und in Zukunft zu schützen. Die Bevölkerung soll sich bewusst werden, welchen Schaden weggeworfene Kunststoffe der Umwelt zufügen.