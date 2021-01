BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat an die Menschen appelliert, eine Covid-19-Kontaktverfolgungs-App namens „Mor Chana" auf ihr Smartphone herunterzuladen. Es gäbe aber keine Strafen für diejenigen, die sie nicht herunterladen würden, solange sie die Beamten über ihre Reisepläne informierten, wenn sie die Provinzgrenzen überschritten.

Sein Hinweis kam nach einer Ankündigung von Taweesilp Visanuyothin, dem Sprecher des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA). Dieser hatte gesagt, dass die Nutzung der App unter Strafandrohung in den deklarierten Maximal-Kontrollzonen verpflichtend sei, eine Aussage, die im Internet für Aufruhr sorgte. Viele wiesen darauf hin, dass es viele Thais gäbe, die keinen Zugang zu einem Smartphone hätten und nicht in der Lage wären, die App herunterzuladen. Die App soll für das Ein- und Auschecken an öffentlichen Orten verwendet werden.

Der stellvertretende Premierminister und Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul reagierte auf die wachsende Frustration der Öffentlichkeit und sagte in einem Facebook-Post, dass er den Premierminister bereits davon überzeugt habe, dass die Pflicht für die App für viele Menschen eine Belastung darstellen würde. „Der Premierminister hat meiner Erklärung zugestimmt und wird die Anordnung (die von allen Menschen verlangt, die App „Mor Chana“ auf ihren Smartphones zu haben) abändern und stattdessen die Verwendung der papierbasierten Covid-19 Kontaktverfolgung erlauben", sagte Anutin.