Von: Björn Jahner | 31.08.22

BANGKOK: Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts, General Prayut Chan-o-cha von seinen Aufgaben als Premierminister zu suspendieren, hat die Regierung Gerüchte über eine mögliche Kabinettsumbildung oder eine Auflösung des Repräsentantenhauses zurückgewiesen.

Der stellvertretende Regierungssprecher Tipanan Sirichana erklärte in einem Interview am Samstag (27. August 2022), dass General Prayut noch andere Aufgaben in der Regierung habe und dass seine Suspendierung als Premierminister nur so lange gelte, bis das Gericht eine Entscheidung über seine Amtszeit getroffen habe.

Wie im Gesetz über die Verwaltung der Staatsangelegenheiten 2020 vorgesehen, hat der stellvertretende Premierminister, General Prawit Wongsuwon, die Rolle des amtierenden Premierministers übernommen.

Khun Tipanan bestätigte außerdem, dass alle Regierungsprojekte, einschließlich der Vorbereitungen Thailands auf den bevorstehenden APEC-Gipfel im November, wie geplant fortgesetzt werden.

Letzte Woche hatte das Verfassungsgericht General Prayut von seinem Amt als Premierminister suspendiert, bis es über seine Amtszeitbegrenzung entschieden hat. Die Suspendierung erfolgte, nachdem das Gericht einstimmig beschlossen hatte, eine Petition der Opposition anzunehmen, in der eine Entscheidung über die achtjährige Amtszeit von General Prayut gefordert wurde. Die von 171 Abgeordneten der Opposition unterzeichnete Petition wurde am Montag (22. August 2022) eingereicht.

Der stellvertretende Premierminister Jurin Laksanawisit sagte am Sonntag (28. August 2022), dass die Koalitionsparteien geeint bleiben und weiterhin mit der regierenden Palang Pracharath Partei zusammenarbeiten werden, bis das Gericht über die Angelegenheit entscheidet.