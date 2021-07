In Bangkok dürfen Restaurants derzeit nur Takeaway und Lieferung anbieten, jedoch keine Gäste im Lokal bewirten. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Mit Darlehen in Höhe von insgesamt zwei Milliarden Baht will die Regierung von der Corona-Krise stark betroffene Restaurants helfen. In Bangkok dürfen Restaurants derzeit keine Gäste bewirten.

Darlehen werden auf ein Maximum von 100.000 Baht pro Antragsteller begrenzt und gelten für Restaurants und Imbissbuden oder Stände in den Food Courts von Kaufhäusern. Das Darlehen wird zu einem jährlichen Zinssatz von 3,99 Prozent für maximal fünf Jahre gewährt, wobei den Kreditnehmern in den ersten sechs Monaten eine Zahlungspause gewährt wird.

Die Kredite werden von der Government Savings Bank bis zum 31. Dezember vergeben, und die Maßnahme kommt Unternehmen im Großraum Bangkok und in den Grenzprovinzen im Süden zugute. Es wird erwartet, dass bis zu 40.000 Unternehmen versuchen werden, einen Kredit von durchschnittlich 50.000 Baht aufzunehmen.

Die Regierung hat bereits ähnliche Kredite für Essensverkäufer an Straßen beschlossen, die sich bis zu 10.000 Baht von der Government Savings Bank zu einem monatlichen Zinssatz von 0,35 Prozent leihen können. Dieser Kredit hat eine Laufzeit von drei Jahren und die Kreditnehmer müssen in den ersten sechs Monaten keine Zahlungen leisten. Anträge für dieses Darlehen werden ebenfalls bis zum 31. Dezember angenommen.