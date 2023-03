Von: Björn Jahner | 12.03.23

BANGKOK: Thailändische Haushalte, die in den ersten vier Monaten dieses Jahres nicht mehr als 300 Einheiten Strom pro Monat verbrauchen, kommen für ein kürzlich von der Regierung genehmigtes Subventionsprogramm in Frage.

Das Kabinett genehmigte diese Woche 3,19 Milliarden Baht für die Subventionierung der Stromrechnungen von Haushalten, die von Januar bis April 2023 nicht mehr als 300 Einheiten Strom pro Monat verbrauchen.

Das Budget ist aufgeteilt in 2,67 Milliarden Baht für die Province Electricity Authority (PEA) und den Rest für die Metropolitan Electricity Administration (MEA).

Die Genehmigung soll die Behörden von der finanziellen Last befreien, die die Kosten für die Senkung der Stromkosten für Kleinverbraucher tragen müssen.

Die Haushalte, die für die viermonatige Stromkosten-Subvention in Frage kommen, müssen sich in Gebieten befinden, die von der MEA, der PEA, der Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) versorgt werden, sowie in Gebieten, die unter den Konzessionsvertrag der Royal Thai Navy fallen. Weitere Auskünfte erteilen die MEA oder PEA.