BANGKOK: Die Regierung wird mindestens 23 Mrd. Baht (600 Mio. US-Dollar) für die finanzielle Unterstützung der Menschen ausgeben, die unter den jüngsten, verheerenden Überschwemmungen gelitten haben.

Wie die thailändische Tageszeitung „Bangkok Post“ am Mittwoch (12. Oktober 2022) berichtet, hat Premierminister Prayut Chan-o-cha auf der gestrigen Kabinettssitzung alle an der Flutkatastrophe beteiligten Stellen zur Beschleunigung ihrer Bemühungen um die Opfer der Überschwemmungen und die Tausenden von Menschen, die wieder in Sicherheit gebracht werden müssen, angewiesen.

Premier Prayut verlangte, dass Hilfsmaßnahmen eingeleitet werden, sobald sich die Hochwassersituation entspannt: „Die Regierung hat ein Budget für die Fluthilfe in Höhe von 23 Milliarden Baht vorbereitet, das aus dem zentralen Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 entnommen werden soll. Wir sind zur Beschaffung zusätzlicher Mittel aus anderen Quellen bereit, wenn dafür Bedarf besteht.“

Er führte fort, dass die Gesamtausgaben für die Fluthilfe erst dann bekannt sein werden, wenn sich ein klareres Bild ergibt. Der Premierminister hat die für den Wiederaufbau zuständigen Behörden angewiesen, die von den Überschwemmungen betroffenen Gebiete vor Ort zu inspizieren, die entstandenen Sachschäden zu bewerten und dann entsprechende Mittel zu beantragen.

In den Ausgaben der Regierung für das in diesem Monat begonnene Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt 92,4 Mrd. Baht (2,5 Mrd. USD) für Soforthilfemaßnahmen vorgesehen.

Bei anhaltenden Stürmen reichen 23 Milliarden jedoch möglicherweise nicht aus.

Für Teile Nord-, Zentral- und Südthailands werden bis mindestens Freitag (14. Oktober 2022) weitere Unwetter vorhergesagt, weshalb es weiterhin zu Störungen durch Überschwemmungen kommen wird.

Das Meteorologische Amt hat eine Warnung vor wechselhaftem Wetter in den nördlichen Regionen und schweren Regenfällen im Süden bis Freitag herausgegeben. Ein Hochdrucksystem über den nördlichen Regionen wird voraussichtlich Gewitter und vereinzelte starke Winde bringen.

Der Monsuntrog, der derzeit über dem Süden und der Mitte des Landes liegt, wird in den kommenden Tagen voraussichtlich starke bis sehr starke Regenfälle in den Süden und die Mitte des Landes bringen. Es wird erwartet, dass die Temperaturen in den nördlichen, zentralen und östlichen Regionen sinken werden. Die Behörden werden wahrscheinlich neue Warnungen herausgeben oder bestehende Warnungen aktualisieren, wenn sich die Wetterbedingungen in den kommenden Tagen ändern.