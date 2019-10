Regierung fÃ¶rdert den Tourismus

Von: Redaktion DER FARANG | 12.10.19

Touristen in der Khao San Road in Bangkok Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Das Wirtschaftskabinett hat am Freitag grundsätzlich neue Maßnahmen zur Förderung des Tourismus kurz-, mittel- und langfristig beschlossen.

Noch in diesem Jahr sollen weitere Anlaufstellen eröffnet werden, an denen Touristen ihre beim Einkauf gezahlte Mehrwertsteuer erstattet bekommen. Außerdem werden einige Regeln für die Reise von Ausländern in Thailand überprüft. Mittel- und langfristig sollen ab dem kommenden Jahr Hotels und weiteren Beherbergungsbetrieben Sonderkredite zur Aufwertung ihrer Zimmer angeboten werden. Zudem will die Regierung neue Sicherheitsregeln einführen, um das Risiko von Unfällen oder dem Tod ausländischer Touristen zu verringern. Weiter werden große Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen ausgerichtet, um ausländische Besucher anzulocken.

Laut Yuthasak Supasorn, Gouverneur der thailändischen Tourismusbehörde (TAT), werden im nächsten Jahr 41,8 Millionen ausländische Touristen erwartet. In diesem Jahr sollen 40 Millionen Urlauber 2,04 Billionen Baht ausgeben. Die Zahl der ausländischen Touristen, die im ersten Halbjahr ankamen, lag mit 26,5 Millionen um 2,83 Prozent über dem Vorjahreswert.