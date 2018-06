NEU DELHI (dpa) - Indien hat keine Käufer für die verlustreiche staatliche Fluggesellschaft Air India gefunden.



Die Regierung werde ihre Preisforderung in den kommenden Wochen überprüfen, teilte Luftfahrtminister Rajiv Nayan Choubey am Freitag mit. Die Bieterfrist war am Donnerstag ohne Gebote verstrichen.

Die Regierung in Neu Delhi hatte im März angekündigt, 76 Prozent an der Airline verkaufen zu wollen, ebenso ihren 50-prozentigen Anteil an dem gemeinsamen Bodenabfertigungsdienst mit der singapurischen SATS.

Das Kabinett hatte sich bereits im Juni 2017 darauf geeinigt, Anteile der Fluggesellschaft zu verkaufen. Air India hat derzeit Schulden in Höhe von mehr als 7,3 Milliarden Euro.

Die Airline fliegt weltweit mehr als 100 Ziele an. Sie verfügt über viele lukrative Landeslots und Abstellplätze. Als Bürde gilt aber der große Personalbestand von 27.000 Angestellten.