Foto: The Nation

BANGKOK: Am Mittwoch sind die ersten zwei Millionen Covid-19-Impfstoffdosen von Pfizer-BioNTech in Thailand eingetroffen, die von der Regierung gekauft wurden. Insgesamt sollen bis Ende dieses Jahres 30 Millionen Pfizer-BioNTech-Dosen bezogen werden, sagte Regierungssprecherin Traisuree Taisoranakul gegenüber der Presse.

Die Lieferung der ersten zwei Millionen Dosen traf am Mittwoch um 04.30 Uhr mit dem DHL-Frachtflug 3L 350 auf dem internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok ein. Der Impfstoff wurde Thailands Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul im Beisein hoher Beamter des Ministeriums gegen 08.00 Uhr morgens am Flughafen übergeben.

Laut Gesundheitsminister Anutin werde Pfizer-BioNtech im Oktober weitere 6 Millionen Dosen liefern, gefolgt von wöchentlichen Teillieferungen an jedem Mittwoch, um die Bestellung von 30 Millionen Dosen bis Jahresende fristgerecht abzuschließen.

Der Gesundheitsminister fügte hinzu, dass der Impfstoff an die von der Seuchenschutzbehörde festgelegten Ziele im ganzen Land ausgeliefert werde, im Kaufpreis sei die Auslieferung bis zum Einsatzort inklusive.

Die Hauptzielgruppe sind laut Khun Anutin Schüler im Alter von 12 bis 18 Jahren – insgesamt etwa 5 Millionen – für die 10 Millionen Impfstoffdosen des Präparats von Pfizer-BioNTech reserviert worden seien. Der Rest der Impfstoffe sei für die Allgemeinheit bestimmt, wie von der Seuchenschutzbehörde beschlossen, fügte er hinzu. Khun Anutin geht davon aus, dass die Impfungen mit dem Pfizer-BioNTech-Vakzin nach einer Überprüfung durch die Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) nächste Woche beginnen werden.

Der Pfizer-BioNTech-Impfstoff soll auch für die in Thailand praktizierte Mischimpfung eingesetzt werden: Sinovac plus AstraZeneca oder AstraZeneca plus Pfizer.

Zwischenzeitlich habe die Volksrepublik China Thailand eine Impfstoffspende in Höhe von 1,5 Millionen weiteren Dosen des Sinovac-Präparats zugesichert, so der Minister. Bisher hat Peking dem Königreich eine Million Impfstoffdosen zur Verfügung gestellt, die in zwei Lieferungen zu je 500.000 Dosen aufgeteilt waren. Die letzte Charge traf Anfang Juni ein.

Die jüngste Spende von Sinovac ist eine Aufstockung der sechs bis sieben Millionen Dosen des von der Regierung gekauften Impfstoffs, der im Oktober in Thailand eintreffen soll. Darüber hinaus sollen auch rund 10 Millionen Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca beschafft werden, informierte der Gesundheitsminister.

Menschen, die seit März landesweit mit dem Sinovac-Impfstoff geimpft wurden, sollen in der Zwischenzeit eine Auffrischungsimpfung erhalten, erklärte Khun Anutin. Die Dosen würden für etwa drei bis vier Millionen Menschen ausreichen.