Von: Redaktion DER FARANG | 29.06.20

BANGKOK: Am Montag entscheidet die Regierung über das Ende des Ausnahmezustands und über weitere Lockerungen der Beschränkungen, wie die Wiedereröffnung von Bars und die Einreise von Ausländern.

Auf der Tagesordnung der Sitzung stehen folgende Punkte:

▪︎ Ende bzw. Verlängerung des Ausnahmezustands.

▪︎ Wiedereröffnung von Kneipen, Bars, Pubs, Clubs, Discos und Karaoke-Bars sowie Massage Parlours (Body Massage).

▪︎ Begrenzte Einreise von Ausländern (Touristen sollen im Rahmen von „Reise-Blasen“-Abkommen nicht vor August nach Thailand kommen.)

▪︎ Lockerung der sozialen Distanzierung von einem Meter im öffentlichen Verkehr auf mindestens einen Fuß (rund 30 cm) Abstand und das obligatorische Tragen von Masken durch die Passagiere während der gesamten Reise.

Da Thailand seit 34 Tagen keinen lokalen Covid-19-Fall mehr gemeldet hat, warnte Dr. Taweesin Visanuyothin, Sprecher des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA), am Wochenende vor Selbstgefälligkeit und führte das Beispiel Chinas an, das einmal an 52 aufeinanderfolgenden Tagen keinen Fall hatte, bevor es jetzt durch einen erneuten Ausbruch des Coronavirus erschüttert wurde.