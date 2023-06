Von: Björn Jahner | 09.06.23

Amazing Thailand Grand Sale 2023: Die Besucher können an der „Shopping Challenge“ teilnehmen und gegen 12 Influencer aus China, Südkorea, Japan und Taiwan antreten. Foto: The Nation

BANGKOK: Immer mehr Thailand-Kenner bevorzugen die Regenzeit als Reisezeitraum, wenn die Hotelpreise erfreulich niedrig sind und auch viele andere mit dem Tourismus verbundene Branchen mit satten Rabatten werben. So beteiligen sich dieses Jahr mehr als 10.000 Unternehmen aus sechs thailändischen Reisezielen am „Amazing Thailand Grand Sale 2023“, der am Donnerstag (8. Juni 2023) begonnen hat und bis zum 15. August 2023 im Siam Paragon in Bangkok stattfindet.

Die Messe wurde von Yuthasak Supasorn, Gouverneur der Tourism Authority of Thailand (TAT), in der Fashion Hall des Siam Paragon eröffnet.

Über 10.000 Unternehmen bieten auf dem Amazing Thailand Grand Sale 2023 attraktive Rabatte. Foto: The Nation

Unter dem Motto Hunting Season (Jagdsaison) werden an den Messeständen thailandtypische Produkte zu Sonderpreisen sowie Reisepakete von Hotels und Sehenswürdigkeiten in Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Chonburi (Pattaya) und Songkhla angeboten.

„Unser Ziel ist es, Thailand als Shopping-Ziel in der Region hervorzuheben und Thais sowie Besucher aus China, Japan, Taiwan, Singapur, den Philippinen, Malaysia und Indien anzusprechen“, erklärte TAT-Gouverneur Yuthasak.

„Ausländische Touristen verfügen über eine hohe Kaufkraft und sind bereits von den hochwertigen Produkten aus Thailand angetan. Diese Messe wird sie mit Sonderangeboten, Gewinnspielen und vielem mehr anlocken und die Soft-Power der einzelnen Provinzen nutzen, um die Tourismusindustrie voranzutreiben“, so der TAT-Gouverneur.

Die große Rabattmesse der thailändischen Tourismusbranche und des Handels findet noch bis zum 15. August 2023 im Siam Paragon in Bangkok statt. Foto: Amazing Thailand Grand Sale

Die Besucher können an der Shopping Challenge teilnehmen, bei der sie in sechs Einkaufszentren rund um den Veranstaltungsort gegen 12 Influencer aus China, Südkorea, Japan und Taiwan antreten: MBK Centre, Siam Discovery, Gaysorn Village, CentralWorld, The EmQuartier und Terminal 21.

Diejenigen, die am besten einkaufen, können den ersten Preis in Höhe von 20.000 Baht in bar und einen Hotelgutschein im Wert von 40.000 Baht gewinnen. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten 10.000 Baht in bar und einen Hotelgutschein im Wert von 20.000 Baht bzw. 5.000 Baht in bar und ein Wellnesspaket im Wert von 5.000 Baht.

An den Ständen von Hotels, Fluggesellschaften, Reiseveranstaltern, Spa-Anbietern, Einkaufszentren und Online-Shopping-Plattformen erhalten die Kunden bis zu 80 Prozent Rabatt auf Produkte und Dienstleistungen.

„Der ‚Amazing Thailand Grand Sale 2023‘ wird eine wichtige Triebkraft für den Tourismusmarkt sein und die Ausgaben der Reisenden während der Regenzeit anregen“, ist der TAT-Gouverneur überzeugt. „Wir streben mindestens 200.000 Besucher an, die landesweit über 100 Millionen Baht für die Tourismusunternehmer generieren werden.“