BANGKOK: Die Regenfälle werden am Mittwoch (30. August 2023) wahrscheinlich zunehmen und in vielen Teilen des Landes, insbesondere in den nördlichen, nordöstlichen, zentralen und östlichen Regionen sowie an der Westküste des Südens und im Großraum Bangkok, zu Sturzfluten führen, so die Wettervorhersage des Meteorologischen Amts.

Diese Wetterlage ist auf den Einfluss des Südwestmonsuns zurückzuführen, der über die nördlichen, nordöstlichen und zentralen Teile Thailands zieht.

Was die Seebedingungen betrifft, so werden die oberen Teile der Andamanensee und der obere Golf von Thailand ziemlich starken Seegang mit 2 bis 3 Meter hohen Wellen erleben. In den unteren Teilen der Andamanensee und des unteren Golfs von Thailand ist Seegang von 1 bis 2 Metern zu erwarten, bei Gewittern auch mehr. Kleine Schiffe sollten Vorsicht walten lassen und das Befahren von Gebieten mit Stürmen vermeiden, insbesondere in der oberen Andamanensee und im oberen Golf von Thailand.

Der Taifun „Saola“, der den Nordosten der Philippinen heimsucht, wird sich voraussichtlich vom 30. August bis zum 1. September 2023 auf das Südchinesische Meer und vom 2. bis 4. September 2023 auf die südöstliche Küste Chinas zubewegen. Es wird nicht erwartet, dass dieser Taifun die Wetterbedingungen in Thailand direkt beeinflusst. Reisende in die genannten Gebiete sollten die Wetterbedingungen vor ihren Reisen zu diesen Terminen prüfen.