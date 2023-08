Foto: The Nation

BANGKOK: Am Mittwoch (23. August 2023) sind in weiten Teilen Thailands Regenfälle zu erwarten, wobei für Teile der nördlichen, nordöstlichen, zentralen und östlichen Regionen starke Regenfälle, Überschwemmungen und Abschwemmungen von Wäldern vorhergesagt werden.

In Bangkok und Umgebung besteht eine 60-prozentige Chance auf Gewitter, vor allem am Nachmittag und Abend. Ein Monsuntrog, der über den oberen Teil der nördlichen Region und Nordlaos zieht und in eine Tiefdruckzone über dem oberen Teil Vietnams eintritt, wird Thailand weiterhin Gewitter bringen.

Der Südwestmonsun setzt sich über dem Golf von Thailand und dem Süden durch und bringt zeitweise starken Regen. In der Andamanensee und im Golf von Thailand wird es zu mäßigem Seegang mit Wellenhöhen von etwa 1 Meter kommen, in Gebieten mit Gewittern auch höher.