BANGKOK: Für Mittwoch (13. September 2023) werden weitere Regenfälle in 33 Provinzen Thailands vorhergesagt, vor allem in den nördlichen, nordöstlichen, zentralen und östlichen Regionen.

Das Meteorologische Amt rät den Menschen in den betroffenen Gebieten, sich vor den Gefahren von Starkregen und aufgestautem Regenwasser in Acht zu nehmen, die zu plötzlichen Überschwemmungen führen könnten, insbesondere in hügeligen Gebieten, in der Nähe von Flüssen und in tief liegenden Regionen.

Ein mäßiger Hochdruckrücken wird über Myanmar und den oberen Teil von Laos ziehen und in das obere Südchinesische Meer eindringen, während der Monsuntrog, der die Andamanensee, Thailand und den Golf von Thailand abdeckt, bestehen bleibt.

Für den Großraum Bangkok besteht laut den Meteorologen eine 70-prozentige Regenwahrscheinlichkeit. Der Seegang in der oberen Andamanensee und im oberen Golf von Thailand wird bis zu 2 m betragen, bei Gewittern noch höher. Kleinen Schiffen wird empfohlen, mit Vorsicht zu fahren.