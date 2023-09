Foto: The Nation

BANGKOK: Mäßige bis starke Regenfälle werden am Montag (18. September 2023) den größten Teil des Landes treffen, da der Südwestmonsun weiterhin über dem Golf von Thailand und dem Süden vorherrscht, so das Meteorologische Amt.

Im Großraum Bangkok wird mit Gewittern gerechnet, die 70 Prozent des Gebiets betreffen.

In den nächsten 24 Stunden wird der Südwestmonsun über den nördlichen und nordöstlichen Regionen vorbeiziehen und sich auf das Tiefdruckgebiet entlang der Küste von Obervietnam zubewegen. In Kombination mit dem Südwestmonsun über dem Golf von Thailand wird dies zu mäßigen bis starken Regenfällen in den östlichen und nordöstlichen, zentralen, östlichen und südlichen Regionen sowie im Golf von Thailand führen.

Der Seegang in der Andamanensee und im Golf von Thailand wird mäßig sein und 1 bis 2 Meter erreichen, bei Gewittern auch höher. Kleinen Schiffen wird empfohlen, mit Vorsicht zu navigieren und Gebiete mit Gewitter zu meiden.