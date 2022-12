Von: Björn Jahner | 13.12.22

Foto: The Nation

PHICHIT: Ein Tempel im Bezirk Wang Sai Phun in Phichit im Norden des Landes hat die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf sich gezogen, nachdem sein Krematorium in Regenbogenfarben gestrichen wurde, statt wie üblich in Weiß oder Creme.

Das Krematorium des Wat Nong Plong ist nun in leuchtendem Gelb, Rot, Blau, Rosa, Grün und Lila gestrichen, was den Trauernden ein Lächeln entlocken soll.

Im Zuge der Renovierung wurden auch einige kleine Chedis, in denen die Überreste der Verstorbenen aufbewahrt werden, an die Mauer verlegt.

Der Mönch Phra Manas sagte, die Chedis seien umgestellt worden, weil der Bereich, in dem sie aufbewahrt wurden, überfüllt gewesen sei. Er sagte auch, dass es sich Räuber nun zweimal überlegen könnten, ob sie die Mauer erklimmen, aus Angst, die Verstorbenen aufzuwecken.