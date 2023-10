BANGKOK: Am Mittwoch (18. Oktober 2023) werden 31 Provinzen von heftigen Regenfällen und Gewittern betroffen sein, wobei die stärksten Niederschläge im Süden zu erwarten sind, sagt das Meteorologische Amt voraus.

In diesen Gebieten könnte es zu Überschwemmungen und Abschwemmungen von Wäldern kommen, insbesondere in der Nähe von Wasserläufen und in niedrig gelegenen Gebieten.

Diese Wetterbedingungen werden durch einen Monsuntrog verursacht, der über den oberen Teil Südthailands, den Golf von Thailand und die östliche Region zieht und sich mit dem Südwestmonsun verbindet.

Ein Hochdrucksystem und eine kühle Luftmasse werden sich über den nördlichen, zentralen und nordöstlichen Regionen durchsetzen.

Was die Seebedingungen betrifft, so wird in der Andamanensee und im Golf von Thailand ein Seegang von etwa einem Meter erwartet, bei Gewittern auch mehr. Kleinen Schiffen wird empfohlen, mit Vorsicht zu navigieren.