BANGKOK: Das Meteorologische Amt warnt für Dienstag (12. September 2023) vor sintflutartigen Regenfällen in 36 Provinzen.

Dies ist laut den Meteorologen auf den Einfluss des Monsuntrogs zurückzuführen, der über die nördliche Region und den oberen Teil von Laos hinwegzieht und in ein Tiefdruckgebiet über dem oberen Teil Vietnams eintritt, das in Verbindung mit dem Südwestmonsun über der Andamanensee und dem Golf von Thailand einigen Gebieten weiterhin Gewitter und Starkregen bringen wird.

Das Meteorologische Amt rät den Menschen in den betroffenen Regionen, sich vor dem aufgestauten Regenwasser in Acht zu nehmen, das zu plötzlichen Überschwemmungen und Abschwemmungen in den Wäldern führen könnte, insbesondere in hügeligen und niedrig gelegenen Gebieten. Bei Reisen durch Gebiete, in denen es in dieser Zeit zu Gewittern kommt, ist besondere Vorsicht geboten.

In der Andamanensee und im oberen Teil des Golfs von Thailand wird mit 1 bis 2 Meter hohem Seegang gerechnet, in Gebieten mit Gewitterstürmen auch höher. Kleinen Schiffen wird geraten, Vorsicht walten zu lassen und stürmisches Wetter zu meiden.

Für den Großraum Bangkok besteht am Dienstag eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit von Gewittern.