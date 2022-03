Foto: The Nation

BANGKOK: Kräftige Regenschauer sorgten am Sonntag in vielen Stadtgebieten Bangkoks zeitweise für überflutete Straßen und für eine willkommene Abkühlung der sengenden Sommerhitze.

Die Regenfälle, die unter dem Einfluss eines Tropensturms über dem Golf von Bengalen ausgelöst wurden, setzten am frühen Nachmittag gegen 14.00 Uhr ein.

Foto: The Nation

Wie das Entwässerungs- und Kanalisationsamt der Bangkok Metropolitan Administration (BMA) der Presse mitteilte, erzielte der Bezirk Huai Khwang um 16.00 Uhr eine Niederschlagsmenge von 97,5 mm und war am stärksten überschwemmt.

Das Wasser sorgte auch in den Bezirken Wang Thong Lang (80 mm) und Watthana (76,5 mm) für überschwemmte Straßen. Darüber hinaus staute sich das Wasser auch auf der Sukhumvit Road an der Bang Na-Kreuzung, auf der Pracha Songkroah Road, Prachasuk Road und Thian Ruam Mitr Road in Din Daeng sowie Ramkhamhaeng Road Soi 3 im Bezirk Suan Luang.

Alle Überschwemmungen hielten sich jedoch in Grenzen und es wurden keine schweren Verkehrsbehinderungen verzeichnet, weil an Sonntagen im Vergleich zu Wochentagen in der Hauptstadt kein hohes Verkehrsaufkommen herrscht.