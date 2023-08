Foto: The Nation

BANGKOK: Im Norden, Nordosten, Osten und Süden Thailands wird es am Mittwoch (16. August 2023) vereinzelt zu heftigen Regenfällen kommen, wobei an der Westküste des Südens vereinzelte sehr heftige Regenfälle zu erwarten sind, teilte das Meteorologische Amt am Mittwoch mit.

Im Großraum Bangkok könnte es in 60 Prozent des Gebiets zu Gewitterschauern kommen, vor allem am Nachmittag und am späten Abend, hieß es weiter.

Die Regenfälle sind das Ergebnis eines sich abschwächenden Südwestmonsuns, der über der Andamanensee und dem Golf herrscht, sowie des schwachen Monsuntrogs, der über Myanmar und dem oberen Laos liegt, in Verbindung mit der Tiefdruckzelle über dem oberen Vietnam und der Tonkin-Bucht.

Die Menschen sollten sich vor Sturzfluten und Überschwemmungen in Acht nehmen, insbesondere entlang von Wasserstraßen und im Tiefland, warnte das Meteorologische Amt und fügte hinzu, dass bei Gewitterschauern in allen Verkehrsmitteln Vorsicht geboten sei.

Das Meteorologische Amt riet auch allen Schiffen zur Vorsicht, insbesondere in der Andamanensee und im oberen Golf, wo der Seegang bei Stürmen mehr als 2 Meter betragen kann.

Da der Tropensturm Lan nun auch den Norden Japans erfasst hat, riet das Meteorologische Amt allen, die dorthin reisen wollen, die neuesten Wetterinformationen zu verfolgen und ihre Reise entsprechend zu planen.