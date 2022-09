Foto: The Nation

CHIANG MAI: Die Einwohner von Chiang Mai reagierten am Sonntag schockiert, nachdem ein Teil der historischen Stadtmauer während eines nächtlichen Sturms zusammenbrach. Die seit mehr als 750 Jahren bestehende Mauer in der Nähe des Chang-Phuak-Tors wurde durch starken Regen in Schutt und Asche gelegt.

Die Behörden von Chiang Mai sperrten den Unglücksort eilig für Touristen und Einheimische ab und untersuchten die Schäden. Das Amt für schöne Künste hat zwischenzeitlich Mitarbeiter entsandt, die bei den Renovierungsarbeiten helfen.

Das regionale Amt für Schöne Künste teilte mit, dass etwa 10 Meter der Mauer durch den starken Regen umgestürzt seien.

Die Leiterin des Amtes Therdsak Yenjura teilte der Presse mit, die Mauer um das Chang Phuak Tor sei zuletzt vor etwa 60 Jahren instandgesetzt worden.

Man nimmt an, dass sie während der Herrschaft von König Mengrai von Lanna (1261-1292 n. Chr.) errichtet wurde. „Das 7. Regionalbüro für Schöne Künste wird vor der Instandsetzung Verstärkungspfeiler errichten“, kündigte Khun Therdsak an.