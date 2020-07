Regen lässt den Pegel in den Staudämmen steigen

THAILAND: Die derzeitigen starken Regenfälle erhöhen den Wasserstand in Flüssen, Kanälen, Reservoirs und Staudämmen, insbesondere im oberen und unteren Chao-Phraya-Becken in der Zentralregion.

Laut dem stellvertretenden Generalsekretär des Office for National Water Resources, Samrerng Saengphuwong, hat die Bewässerungsbehörde die Electricity Generating Authority of Thailand (Egat) gebeten, die Abflussrate des Bhumibol-Staudamms in der Provinz Tak bis zum 28. Juli von 5 Millionen Kubikmeter auf 4 Millionen Kubikmeter pro Tag zu reduzieren, um mehr Wasser zu stauen, während der Regen dazu beitragen wird, die Reservoirs in den Gebieten unterhalb der Talsperre aufzufüllen. Der Bhumibol-Damm fasst derzeit 3,91 Milliarden Kubikmeter Wasser, was 29 Prozent seiner Kapazität entspricht.

Der Sirikit-Staudamm in der Provinz Uttaradit fasst 3,26 Milliarden Kubikmeter Wasser, 34 Prozent seiner Kapazität. Auch hier wurde die Leitung der Talsperre angewiesen, die Abflussrate des Staudamms bis zum 26. Juli von 14 Millionen Kubikmetern auf 12 Millionen Kubikmeter pro Tag zu reduzieren, um die Wassermenge zu erhöhen.