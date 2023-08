Regen in vielen Gebieten Thailands

Foto: The Nation

BANGKOK: Ein mäßiger Südwestmonsun wird von Samstag bis nächsten Donnerstag (19.–24. August 2023) in weiten Teilen Thailands Niederschläge bringen, in einigen Gebieten auch vereinzelte starke Regenfälle, so die Vorhersage des Meteorologischen Amtes.

Für Samstag sagen die Meteorologen im Osten und an der Westküste des Südens vereinzelte starke Regenfälle voraus.

Von Sonntag bis Montag (20.–21. August 2023) wird ein mäßiger Monsuntrog von Laos herabziehen und über den Norden, Nordosten, die Mitte und den oberen Osten ziehen, während der mäßige Südwestmonsun über der Andamanensee und dem Golf von Thailand liegen wird.

Im oberen Teil Thailands ist mit stärkeren Niederschlägen zu rechnen, mit vereinzelten starken Regenfällen im Norden, Nordosten, in der Zentralregion (einschließlich dem Großraum Bangkok) sowie im Süden. Im Osten wird es in diesem Zeitraum vereinzelt sehr starke Regenfälle geben.

Foto: The Nation

Von Dienstag bis Donnerstag (22.–24. August 2023) wird der Monsuntrog nach Myanmar, Oberlaos und Obervietnam ziehen, während der Südwestmonsun über dem Golf von Thailand und der Andamanensee bleibt. Vereinzelte schwere Regenfälle werden für den oberen Norden, den oberen Nordosten und den Osten vorhergesagt. Im Süden wird die Westküste in diesem Zeitraum von vereinzelten heftigen Regenfällen betroffen sein.

In der Andamanensee und im oberen Golf werden von Dienstag bis Donnerstag durchschnittlich ein bis zwei Meter hohe Wellen erwartet, bei Gewittern sogar mehr als 2 Meter.

Sturzfluten und überlaufende Flüsse in niedrig gelegenen Gebieten sind von Dienstag bis Donnerstag im Norden, im oberen Nordosten und im Süden zu befürchten, so die Vorhersage des Meteorologischen Amtes, das Bootsführer zur Vorsicht auf See und zur Meidung von Unwettern während des dreitägigen Zeitraums auffordert.