PHUKET: Gouverneur Narong Woonsew hat die Regeln bzw. Voraussetzungen für ausländische Touristen aus Europa und Amerika erläutert, die ab 1. Juli zur Wiedereröffnung der Ferieninsel aus Übersee anreisen wollen.

Vor der Ankunft brauchen Besucher aus Ländern mit niedrigem und mittlerem Ansteckungsrisiko einen negativen Covid-19-Test, eine Covid-19-Versicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 100.000 US-Dollar und eine Reservierung in einem Hotel mit einem SHA-Plus- Zertifikat der Safety and Health Administration.

Urlauber müssen 14 Tage in Phuket bleiben, bevor sie in andere Provinzen reisen können. In den ersten sieben Tagen dürfen sie ihr Hotel nicht wechseln. In der zweiten Woche können sie zweimal das Hotel wechseln. Am Ankunftstag werden die Besucher am Flughafen Phuket erneut auf Covid-19 getestet. Anschließend müssen sie in ihrem Hotelzimmer auf das Ergebnis warten. Wenn das Ergebnis negativ ist, können sie das Hotel verlassen. Alle müssen die Handy-Tracking-App „Mor Chana“ installieren und benutzen. Zwei weitere Tests folgen an den Tagen 6/7 und 12/13. Nach 14 Tagen müssen sie zu einem weiteren Test. Wenn alle Tests negativ ausfallen, können die Ausländer in andere Provinzen reisen.

Die gleichen Regeln gelten auch für thailändische Rückkehrer gelten. Das Krankheits-Screening für Menschen, die auf dem Land- oder Seeweg in Phuket ankommen, entspricht dem gleichen Standard wie für diejenigen, die auf dem Luftweg anreisen. Thais, die nach Phuket zurückkehren wollen, müssen zuerst geimpft werden und negativ auf Covid-19 getestet werden.

Ankommende aus den vier südlichen Grenzprovinzen Yala, Pattani, Narathiwat und Songkhla werden nach ihrer Ankunft 14 Tage unter Quarantäne gestellt, unabhängig davon, ob sie geimpft oder negativ auf Covid getestet wurden. Die Quarantäne soll vor einer Ausbreitung der Infektion schützen, da im tiefen Süden des Landes die Beta-Variante des Virus grassiert.