Regeln bei Marketingkampagnen beachten

Von: Redaktion DER FARANG | 19.05.20

Service ist nicht das, was Vermarkter denken, sondern die Wahrnehmung der Kunden für die Erfahrungen, die sie gemacht haben. Wie beim Verkauf ist es uns sehr wichtig, dass der Serviceprozess überschaubar ist. Wenn wir zuvor zu dem Schluss gekommen sind, dass Service nur eine bestimmte Form des Verkaufs ist und wir den Verkauf methodisch angehen können, wollen wir sehen, wie dies durch das Kundenerlebnis verwaltet werden kann.

Der Aufbau und die Pflege guter Kundenbeziehungen ist wichtig, seit Marketing und Vertrieb existieren, und im heutigen digitalen Zeitalter ist dies einfacher als je zuvor. Es ist natürlich wichtig, sich der Suche nach neuen Kunden zu widmen, aber diejenigen, die zu Ihnen zurückkehren, müssen beachtet werden. Zufriedene und treue Kunden sind die besten Marketingkampagnen, da sie ihre positiven Erfahrungen mit Ihren Produkten oder Dienstleistungen mit Ihren sozialen Kontakten teilen. Darüber hinaus ist es wichtig, die 80/20-Regel zu beachten, nach der 80 Prozent des Umsatzes von Unternehmern von 20 Prozent der Kunden stammen. Wenn Sie Ihr Gold zu 20 Prozent finden, sollten Sie und Ihr Team einige Regeln befolgen, um zu Ihrer gegenseitigen Zufriedenheit eine treue Kundenbeziehung aufzubauen und aufrechtzuerhalten.

Was solltest du tun?

Was sind die Schritte in einem systematischen Service-Ansatz?

• Bewertung des bestehenden Kundenerlebnisses

• Ein optimales Erlebnis schaffen

• Änderungen vornehmen

• Messung der Ergebnisse

Erste Kundenerfahrungsforschung

​Wenn Sie Kundenkontaktpunkte festgelegt haben, untersuchen Sie jede Kundenerfahrung für jeden dieser Punkte. Der einzige wirkliche Weg besteht darin, Ihre Kunden persönlich auf ihre Serviceerfahrung zu testen. Umfragen und Formulare eignen sich gut als zusätzliche Art der Befragung, stützen sich jedoch in erster Linie auf persönliche Interviews mit Kunden. Das große Problem ist, dass Ihre Kunden meistens (wenn nicht wirklich irritiert vom Service) negative Erfahrungen mit dem Verkäufer machen. Es wurde festgestellt, dass Kunden nur 4% der Situationen melden, in denen sie unzufrieden waren (26 gemeldete nicht gemeldete Beschwerden pro 1 gemeldeten). Das bedeutet, dass Sie ihre Erfahrungen proaktiv erforschen müssen. Sie dürfen sich nicht auf das sogenannte "Beschwerdebuch" verlassen.

Was ist Kundenbindung?

Kundenbindung bezieht sich auf die Aktivitäten und Maßnahmen, die (E-Commerce-) Unternehmen unternehmen, um die Anzahl der Abgänge von bestehenden Kunden zu verringern. Ziel der Kundenbindung ist es, (Online-) Geschäften dabei zu helfen, so viele bestehende Kunden wie möglich zu binden, häufig durch Treueprogramme oder Kundenvorteile.

Vorteile der Kundenbindung

Obwohl die meisten Unternehmen traditionell mehr Geld für die Gewinnung neuer Kunden ausgeben, weil sie diese als schnellere und effizientere Möglichkeit zur Steigerung des Umsatzes betrachten, ist die Kundenbindung häufig schneller und kostet im Durchschnitt fünf- bis siebenmal billiger als der Wert der Gewinnung eines neuen Kunden. Der Weiterverkauf an bestehende Kunden ist häufig ein effektiverer Weg, um den Umsatz zu steigern, da Unternehmen keine neuen Kunden gewinnen, schulen und umwandeln müssen. Dies sind Kunden, die bereits Interesse an Ihren Produkten bekundet haben und Ihnen Vertrauen in ihre Einkäufe gezeigt haben. Die Möglichkeit, die Qualität des gekauften Produkts, die Lieferung und den gesamten Service der Kunden zu bewerten und zusätzliche Kommentare abzugeben und / oder Fotos hochzuladen, ist eine der wichtigsten Optionen im Online-Verkauf – Kundenbewertungen.