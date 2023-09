Von: Björn Jahner | 20.09.23

BANGKOK: Thailand steht vor der dringenden Aufgabe, seine strukturellen Herausforderungen anzugehen und seine Transparenz zu erhöhen, um seine Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität zu steigern. Dies ist notwendig, um die sich eröffnenden Chancen inmitten des aktuellen Handels- und Technologiekriegs zwischen den USA und China optimal nutzen zu können.

Dhanawat Suthumpun, Geschäftsführer von Microsoft Thailand, äußerte sich am Montag (18. September 2023) während eines Seminars mit dem Titel “Transitioning Thailand: Coping with the Future”, das vom National Economic and Social Development Council (NESDC) veranstaltet wurde. Er betonte, dass der Tech-Krieg zwischen den USA und China Thailand als einen bedeutenden Produktionsstandort in der globalen Lieferkette begünstige. Dies geschehe im Zuge der Trennung der USA und Chinas voneinander. Microsoft plane, die Produktion seiner Surface-Notebooks von China nach Thailand zu verlagern.

Dhanawat hob hervor, dass Thailand in Bezug auf Technologie und die geopolitischen Konflikte zwischen den USA und China eine neutrale Position einnehmen müsse. Dabei nannte er drei wichtige Überlegungen für das Land: Erstens sollte Thailand offene Technologien annehmen, darunter offene Quellen, offene Daten, offene künstliche Intelligenz (KI) und offene Architektur. Zweitens sollte das Land vertrauenswürdige Technologien auswählen, um potenzielle Probleme im Bereich Cybersicherheit zu vermeiden. Drittens sollte Thailand Technologien nutzen, um selbst zum Hersteller von Technologien zu werden, anstatt nur ein Nutzer zu sein.

Dhanawat wies darauf hin, dass Thailand die Möglichkeit habe, von der digitalen zur KI-Transformation überzugehen, indem es KI und generative KI in seine Entwicklungspläne einbezieht. Dabei sei jedoch eine qualitativ hochwertige Datenverwaltung und eine verantwortungsvolle Nutzung von KI von entscheidender Bedeutung.

Santitarn Sathirathai, ehemaliger Geschäftsführer der SEA Group, unterstrich, dass Investoren die ASEAN-Region aufgrund ihrer 100 Millionen neuen digitalen Nutzer, einer jungen Bevölkerung mit einem Durchschnittsalter von 30 Jahren, raschen technologischen Fortschritten und Nachhaltigkeitsinitiativen im Bereich Umwelt und erneuerbare Energien als geopolitisch attraktiven Standort betrachteten. Dennoch sei Thailand im Vergleich zu Singapur, Indonesien und Vietnam noch nicht die erste Wahl für Investitionen. Es gebe jedoch Anzeichen dafür, dass Investoren Thailand vermehrt als Diversifizierungsmöglichkeit in Betracht ziehen.

Um konkurrenzfähiger zu werden, müsse Thailand seine Geschäftsumgebung anpassen und flexibler, transparenter und anpassungsfähiger werden, so Santitarn. Er betonte, dass das Land nachhaltiges Wachstum anstreben und Investitionen in grüne und digitale Technologien anziehen könne. Die Integration grüner Konzepte in die Tourismusbranche könne die grüne Wirtschaft als neuen Wachstumsmotor etablieren, während digitale Technologien kleinen und mittleren Unternehmen, die grüne Produkte anbieten, den Zugang zu neuen Märkten erleichtern könnten.

Veerathai Santiprabhob, ehemaliger Gouverneur der thailändischen Zentralbank, hob hervor, dass Thailand sich auch den strukturellen Herausforderungen stellen müsse, darunter eine vergleichsweise niedrige Produktivität, die Ineffizienz öffentlicher und staatlicher Unternehmen, die demografische Alterung und die Auswirkungen des Klimawandels sowie geopolitischer Konflikte.