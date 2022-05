Von: Björn Jahner | 05.05.22

Foto: The Nation

BANGKOK: In der „Royal Gazette“, der offizielle Gesetzesanzeiger der thailändischen Regierung, wurde am Dienstag (3. Mai 2022) eine Ankündigung des Finanzministeriums zur Senkung der Einfuhrzölle für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEVs) veröffentlicht. Mit der Maßnahme soll die Elektromobilität in Thailand gefördert werden.



Laut der Ankündigung werden BEVs bis zum nächsten Jahr um bis zu 40 Prozent von den Einfuhrzöllen befreit. Die Maßnahmen zur Zollsenkung werden vom 4. Mai 2022 bis zum 31. Dezember 2023 wirksam sein.



Die folgenden Fahrzeuge sind einem Bericht der thailändischen Tageszeitung „The Nation“ folgend förderfähig:



Batteriebetriebene Elektrofahrzeuge mit weniger als 10 Sitzplätzen und einem Preis von weniger als 2 Millionen Baht werden von den Einfuhrzöllen befreit, wenn die ursprünglichen Zölle weniger als 40 Prozent betragen, und werden um 40 Prozent reduziert, wenn die ursprünglichen Zölle 40 Prozent übersteigen.

BEVs mit einer Batterie von mehr als 30 Kilowattstunden und einem Preis von 2 bis 7 Millionen THB werden von den Einfuhrzöllen befreit, wenn die ursprünglichen Zölle weniger als 20 Prozent betragen, und um 20 Prozent reduziert, wenn die ursprünglichen Zölle 20 Prozent übersteigen.



Die Ermäßigung der Einfuhrzölle für die beiden Kategorien von E-Fahrzeugen ist eine von sechs Maßnahmen, die vom National Electrical Vehicle Policy Board vorgeschlagen wurden und die im April 2022 vom Kabinett genehmigt wurden, um die Nutzung von E-Fahrzeugen und die Herstellung von E-Fahrzeugen in Thailand zu fördern.



Zu den weiteren Maßnahmen gehören die Gewährung von Subventionen für Käufer ausgewählter Elektrofahrzeuge, die Senkung der Verbrauchssteuer auf BEV-Motorräder und die Senkung der Einfuhrzölle auf ausgewählte Elektrofahrzeugteile durch inländische Hersteller.