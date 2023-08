Von: Björn Jahner | 14.08.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Red Line soll mehr Fahrgäste aufnehmen, weshalb die Züge der S-Bahn-Linie ab Dienstag bereits eine halbe Stunde früher als gewohnt starten.

Die Züge der Roten Linie werden ab Dienstag bereits ab 05.00 Uhr statt um 05.30 Uhr verkehren, gab der Generaldirektor der SRT Electrified Train Co Ltd (SRTET), Suthep Panpeng, am Sonntag (14. August 2023) bekannt.

Er fügte hinzu, dass diese Änderung als Reaktion auf eine höhere Anzahl von Fahrgästen vorgenommen wird.

Die Häufigkeit der Züge wird ebenfalls erhöht, um die Wartezeiten zu verkürzen und mehr Fahrgäste anzuziehen, sagte er.

Die Frequenz der Züge wird wie folgt angepasst:

Krung Thep Aphiwat Central Terminal to Rangsit:

Alle 10 Minuten während der Hauptverkehrszeiten (7.00–9.30 Uhr und 17.00–19.30 Uhr)

Alle 15 Minuten außerhalb der Hauptverkehrszeiten

Krung Thep Aphiwat Central Terminal nach Taling Chan:

Unverändert alle 20 Minuten während der Hauptverkehrszeiten

Alle 20 Minuten in den Nebenverkehrszeiten

Nach Aussage von Khun Suthep nutzten im vergangenen Jahr etwa 10.000 Fahrgäste pro Tag die Red Line. Er schätzt, dass diese Zahl in diesem Jahr voraussichtlich auf 20.000 Fahrgäste pro Tag steigen wird. „SRTET geht davon aus, dass die Zahl der Fahrgäste der Red Line im nächsten Jahr um 15 Prozent steigen wird“, sagte er.

Er wies ´darauf hin, dass SRTET habe mit dem Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AOT) über die Verbesserung der Einrichtungen am Bahnhof Don Mueang gesprochen hat, wie z.B. die Erhöhung der Beschilderung, die Bereitstellung von Broschüren im Gepäckausgabebereich des Flughafens und die Aufnahme von Informationen über die Red Line in die AOT-App.

Er fügte hinzu, dass die Agentur an einem Skywalk zwischen dem Bahnhof Don Mueang und dem Chulabhorn Research Institute sowie an einem Fußweg zwischen dem Bahnhof Lak Si und der MRT Pink Line arbeitet, der bis Mitte des Monats fertiggestellt sein soll.