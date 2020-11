Von: Redaktion DER FARANG | 16.11.20

BANGKOK: Der für Thailand fahrende Thai-Brite Alexander Albon bekommt offenbar bis zum Ende der Saison 2020 Zeit, um seinen Verbleib in der Formel 1 und bei Red Bull zu sichern. Man habe keinen konkreten Zeitplan festgelegt, erklärte Teamchef Christian Horner, denn „Alex' Vertrag ermöglicht es uns, diese Entscheidung erst nach Saisonende zu treffen“.

Albon stand in dieser Saison einmal als Dritter auf dem Podium und ist derzeit mit 70 Punkten WM-Neunter. Am Sonntag fuhr er beim Grand Prix der Türkei hinter seinem Teamkollegen Max Verstappen als Siebter durchs Ziel. Dass er einen Red-Bull-Boliden lenkt, wird oft auf Albons thailändische Herkunft zurückgeführt. Denn der thailändischen Yoovidhya-Familie gehören 51 Prozent von Red Bull (der Österreicher Dietrich Mateschitz kontrolliert „nur" 49 Prozent). Und so wird Red Bull von vielen Insidern unterstellt, dass man Albon so viele Chancen gibt wie nötig, um sich im Nachhinein nicht den Vorwurf gefallen lassen zu müssen, man habe es nicht ernsthaft versucht.

Albon, von „motorsport.com“ auf seine Verbindung zur Yoovidhya-Familie angesprochen, sagte: „Sie haben mich schon in den Nachwuchsserien immer unterstützt. Sie haben mir von Anfang an geholfen. Ich bin extrem dankbar dafür, sie an Bord zu wissen und ihre Unterstützung zu genießen."

„Wir wünschen uns", so Horner, „dass sich Alex dieses Cockpit selbst erkämpft. Die anderen Cockpits in der Formel 1 sind ohnehin ziemlich vergeben. Da können wir uns Zeit lassen, die bestmögliche Entscheidung zu treffen, und das bedeutet auch, dass Alex noch so viel Zeit wie möglich bekommt. Wir werden sehen, was die nächsten drei Rennen bringen."