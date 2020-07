Red-Bull-Erbe darf nach Thailand zurückkehren

Vorayuth „Boss“ Yoovidhya (2. v. l.) Foto: The Thaiger

BANGKOK: Alle Haftbefehle gegen den Red-Bull-Erben Vorayuth „Boss“ Yoovidhya wurden aufgehoben, nachdem die Staatsanwaltschaft die letzte Anklage wegen Fahrerfluchtfall fallen gelassen hatte, sagte Oberst Kritsana Pattanacharoen, stellvertretender Sprecher der Polizei am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Die Staatsanwaltschaft hatte Ende letzten Monats beschlossen, die verbleibende Anklage wegen rücksichtslosen Fahrens mit Todesfolge gegen Vorayuth zu streichen, und die Polizei stimmte den Anklägern zu. Daher widerrief die Polizei die örtlichen Haftbefehle gegen Vorayuth und forderte Interpol auf, den internationalen Haftbefehl außer Kraft zu setzen. „Die Aufhebung von Haftbefehlen ist ein normales Verfahren", betonte Oberst Kritsana. Er weigerte sich, die Gründe für die Entscheidung der Staatsanwaltschaft näher zu erläutern, da dies in der Verantwortung der Generalstaatsanwaltschaft liege und die Polizei sich nicht einmischen würde.

Ob die Polizei gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft vorgehe oder nicht, hänge von den Zeugen und Beweisen ab, nicht von der gesellschaftlichen Stellung des Angeklagten, heißt es weiter in der „Bangkok Post“. Vorayuth könne nun ohne Probleme nach Thailand zurückkehren. Laut Generalleutnant Piya Uthayo können die Angehörigen des getöteten Polizisten eine Beschwerde einreichen, wenn sie neue Zeugen oder Beweise hätten.

Der 35-jährige Vorayuth wurde beschuldigt, seinen schwarzen Ferrari gefahren zu haben, als er mit hoher Geschwindigkeit das Heck eines Polizeimotorrads traf und den Körper des Beamten über die Sukhumvit Road schleppte. Der 27 Jahre alte Polizist starb am Unfallort. Vorayuth verzögerte siebenmal die Anklageerhebung. Erst am 27. April 2017 klagten ihn die Staatsanwälte schließlich wegen rücksichtslosen Fahrens an, das zum Tod eines Menschen führte, und wegen unterlassener Hilfeleistung. Vorayuth floh zwei Tage vor der Anklageerhebung mit einem Privatflugzeug ins Ausland.

Die Anklage wegen Geschwindigkeitsübertretung wurde später fallen gelassen, als die einjährige Verjährungsfrist ablief. Eine zweite Anklage - anzuhalten und dem Polizisten zu helfen - lief am 3. September 2017 ab. Die dritte und schwerwiegendste Anklage - rücksichtsloses Fahren mit Todesfolge – wäre erst 2027 abgelaufen.

Viele Thais sahen Vorayuths Behandlung aufgrund des Reichtums seiner Familie als nachsichtig an, was eine Debatte über die Straffreiheit der Reichen auslöste. Bei der Polizei heißt es indessen, dies sei keine Doppelmoral, der Fall sei nicht ethisch unterschiedlich bewertet worden.