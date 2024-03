Von: Redaktion DER FARANG | 19.03.24

BANGKOK: In einer beispiellosen Aktion haben die Anwälte von Polizeigeneralleutnant Surachate Hakparn, besser bekannt als Big Joke, einen offiziellen Beschwerdebrief an den Premierminister übergeben. Sie behaupten, der gegen ihren Mandanten erlassene Haftbefehl sei rechtswidrig. Die Forderung nach einer Untersuchung durch unabhängige Experten unterstreicht die Brisanz der Situation. Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die tiefgreifenden Probleme innerhalb der thailändischen Justiz.

Am Nachmittag des 19. März 2024, um 15:20 Uhr, im Regierungskomplex in Bangkok, reichte Herr Nattawich Netijarurorachan, der Anwalt von Polizeigeneralleutnant Surachate Hakparn, ein Schreiben an den Premierminister ein. Übermittelt wurde das Anliegen durch Herrn Phansak Charoen, einen Experten für Massenkommunikation im Büro des Premierministers. In dem Schreiben wird eine Überprüfung der Vorgehensweise der Ermittlungsbeamten des Metropolitan Police Bureau gefordert.

Gemäß der Anordnung Nr. 58/2024 des Metropolitan Police Bureau wurde ein Haftbefehl gegen Surachate Hakparn und fünf weitere Personen wegen des Verdachts der Geldwäsche beantragt. Dies basiert auf der Annahme, dass sie sich zu kriminellen Zwecken zusammengeschlossen und Geldwäsche betrieben haben. Die Beschuldigungen im Straffall Nr. 391/2023 widersprechen denen im Straffall Nr. 724/2023.

Umstrittene Beschuldigungen und rechtliche Zweifel

Der Rechtsanwalt Big Jokes veröffentlichte eine Erklärung, in der er die Anschuldigungen im Zusammenhang mit einer Glücksspiel-Website entkräftet. Er präsentierte Beweise, die nahelegen, dass die Vorwürfe auf denselben Fakten wie im Straffall Nr. 724/2023 basieren, welche bereits von der Anti-Korruptionsbehörde geprüft wurden. Obwohl das Verfahren ursprünglich zurück an die Ermittler ging, forderte die Anti-Korruptionsbehörde später die Wiederaufnahme, was die Rechtmäßigkeit des Haftbefehls in Frage stellt.

Selektive Anschuldigungen werfen Fragen auf

Die Beschuldigungen konzentrieren sich ausschließlich auf Transaktionen, die über das Konto einer Frau namens Benjamín (Nachname zurückgehalten) abgewickelt wurden, die in einem Fall als Verdächtige und in einem anderen als Zeugin galt. Die Ermittler ignorierten jedoch andere relevante Konten, was den Anschein erweckt, dass sie bewusst Informationen vor Gericht zurückhielten.

Die Forderung nach einer Untersuchung durch unabhängige Experten unterstreicht das Bestreben nach Gerechtigkeit und Transparenz in diesem hochsensiblen Fall. Die Einbindung von Außenstehenden soll die Integrität des Verfahrens sicherstellen und verhindern, dass die Polizei möglicherweise in eigener Sache ermittelt.

Weiterführende Berichte

Zu diesem hochbrisanten Fall sind auf dem Newsportal DER FARANG weitere Artikel erschienen. Unter den Titeln "Geldwäschevorwürfe gegen Big Joke", "Untersuchung gegen Big Joke wegen Bestechung" und "Polizeichef fordert Rivalen zu Gespräch auf" finden Leserinnen und Leser detaillierte Informationen und Analysen zu den verschiedenen Aspekten der Anschuldigungen gegen Surachate Hakparn.