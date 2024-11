Massenmörder will freikommen - Breivik erneut vor Gericht

Anders Behring Breivik (C). Foto: epa/Cornelius Poppe

OSLO: Niemand hat in der norwegischen Nachkriegsgeschichte so schwere Verbrechen begangen wie der Utøya-Attentäter Anders Behring Breivik. Nun will der 45-Jährige vorzeitig auf freien Fuß kommen.

Mit einer Bombe im Osloer Regierungsviertel und einem Massaker unter jungen Menschen auf der Insel Utøya riss der Rechtsterrorist Anders Behring Breivik ein tiefes Loch in die norwegische Seele. Mehr als 13 Jahre später ringen Überlebende und Angehörige der 77 Todesopfer noch immer mit den Folgen der Anschläge, während der Täter nordwestlich von Oslo im Gefängnis sitzt. Dort lässt Breivik seit Dienstag und bis einschließlich Donnerstag erneut prüfen, ob er vorzeitig unter Auflagen auf freien Fuß kommen kann. Worum geht es - und wie stehen Breiviks Chancen, wirklich freizukommen?

Wofür wurde Breivik verurteilt?

Für die schlimmsten Gewalttaten, die Norwegen in seiner bisherigen Nachkriegsgeschichte erlebt hat. Am 22. Juli 2011 zündete der damals 32-Jährige zunächst eine Autobombe im Regierungsviertel von Oslo und tötete dabei acht Menschen. Danach fuhr er auf die nahegelegene Insel Utøya, wo er ein Massaker unter den Teilnehmern des jährlichen Sommerlagers der Jugendorganisation der sozialdemokratischen Arbeiterpartei anrichtete. 69 überwiegend jüngere Menschen wurden auf Utøya getötet.

Breivik, der heute 45 Jahre alt ist und sich Fjotolf Hansen nennt, begründete seine Taten mit rechtsextremen und islamfeindlichen Motiven. Im Sommer 2012 wurde er zu der höchsten Strafe verurteilt, die die norwegische Rechtsprechung damals kannte: 21 Jahre Sicherheitsverwahrung mit einer Mindestdauer von 10 Jahren.

Nur 21 Jahre Gefängnis für die Tötung von 77 Menschen?

Die 21 Jahre Verwahrung mögen zwar den Eindruck erwecken, dass Breivik spätestens nach ebendiesen 21 Jahren aus dem Gefängnis kommen wird. Doch gemäß der norwegischen Gesetzgebung bedeutet Verwahrung im Gegensatz zu einer normalen Haftstrafe, dass seine Zeit hinter Gittern immer wieder um fünf Jahre verlängert werden kann, sofern Gerichte Sorge tragen, dass von dem Verurteilten weiterhin eine erhebliche Gefahr ausgeht.

Theoretisch könnte Breivik also bis zu seinem Tod hinter Schloss und Riegel bleiben. Nach Ablauf der Mindestdauer hat er aber auch die Möglichkeit erhalten, seine vorzeitige Haftentlassung auf Bewährung zu beantragen - wird sein Antrag abgewiesen, darf er es theoretisch ein Jahr nach dieser Ablehnung direkt wieder versuchen.

Worüber wird nun verhandelt?

Breivik hat bereits Anfang 2022 - nach Ablauf der besagten Mindestdauer - gerichtlich prüfen lassen, ob er vorzeitig freikommen kann. Die Richter des damals zuständigen Amtsgerichts Telemark wiesen das einstimmig ab und begründeten dies damit, dass sie Breivik weiterhin für gefährlich halten. Er habe Verbrechen begangen, die in der norwegischen Rechtsgeschichte beispiellos seien, und vertrete weiterhin dieselben ideologischen Standpunkte wie 2011, urteilten sie. Das Gericht sah keine Zweifel daran, dass er immer noch in der Lage ist, neue schwere Verbrechen zu begehen.

Nun versucht es Breivik erneut. Dabei steht vor Richtern des Amtsgerichts von Ringerike, Asker und Bærum genau dieselbe Frage im Zentrum wie 2022: Stellt der verurteilte Massenmörder nach wie vor eine Gefahr für die Gesellschaft dar und besteht das Risiko, dass er auf freiem Fuß erneut schwere Straftaten begeht?

Wie stehen Breiviks Erfolgsaussichten?

Nach wie vor schlecht. Staatsanwältin Hulda Olsen Karlsdottir hält Breivik für genauso gefährlich wie 2011. Weder sein ideologisches Gedankengut noch seine politische Haltung hätten sich geändert, sagte sie vor Gericht in ihrem Einführungsvortrag. Die Leitung des Gefängnisses Ringerike, in das Breivik 2022 verlegt wurde, ist gleicher Meinung.

Alles beim Alten also? Nicht unbedingt: Erstmals seit seinem Prozess 2012 wurde Breivik von neuen rechtspsychiatrischen Sachkundigen untersucht, die vor Gericht am Mittwoch ihren mehr als 100 Seiten langen Bericht vorlegen werden. Breiviks Verteidiger Øystein Storrvik setzt seine Hoffnungen darauf, dass dieser Bericht diesmal nicht von internen Psychiatern und Psychologen des Vollzugswesens stammt, sondern von externen Sachkundigen.

Wie inszeniert sich Breivik?

Sein erster Auftritt vor Gericht ließ am Dienstag keinen Zweifel daran, dass Breivik nach wie vor rechtsextreme Gesinnungen hegt. Beim Betreten der provisorisch zum Verhandlungssaal umfunktionierten Turnhalle des Gefängnisses Ringerike zeigte er mit der rechten Hand eine rechtsextreme Geste, mit der linken hielt er wie schon bei früheren Gerichtsauftritten ein Plakat mit einer politischen Botschaft. Vor Journalisten sprach der 45-Jährige davon, ein «politischer Soldat» zu sein, der weiterhin seinen «Fraktionen» diene.

Über dem rechten Ohr war ein rasiertes Z auf seinem ansonsten kahlen Kopf zu sehen, das auf seine Unterstützung für Russlands Kriegsführung in der Ukraine hindeutete. Erfreut dürfte sein Verteidiger Storrvik über all diese Gesten und Botschaften nicht sein. «Wir als Verteidiger empfehlen allen Klienten, Respekt vor dem Gericht zu zeigen, und das bedeutet, dass wir von jedem Gebrauch von Symbolen abraten. Aber wir sind nicht diejenigen, die entscheiden», sagte er der Zeitung «Verdens Gang» zufolge in einer Verhandlungspause.

In seiner nicht öffentlich übertragenen Erklärung distanzierte sich Breivik später aber auch von seinen Taten. Seit 13 Jahren sei er nicht mehr militant, er sei damals Opfer von Radikalisierung geworden, wurde er von dem Rundfunksender NRK zitiert. Er entschuldige sich bei allen Betroffenen und bitte um Vergebung. Ob dahinter wirkliche Reue steckte, ist fraglich. Später sagte er nach NRK-Angaben jedenfalls: «Der 22. Juli war notwendig.» Und: Er sei weiterhin ein Teil der extremen Rechten.

Wann fällt ein Urteil?

Das ist noch unklar. Nach dem ersten Breivik-Antrag auf vorzeitige Haftentlassung hatte es fast zwei Wochen gedauert, bis das zuständige Gericht sein Urteil verkündet hatte.