Von: Redaktion DER FARANG | 03.04.19

MAILAND/BERLIN (dpa) - Die AfD will an einem Treffen europäischer Rechtspopulisten am kommenden Montag in Mailand teilnehmen. Zu der Konferenz, mit der der Chef der rechten Lega in Italien, Innenminister Matteo Salvini, den Wahlkampf für die Europawahl eröffnen will, werde ein Vertreter der Partei dabei sein, hieß es am Mittwoch aus der AfD-Zentrale in Berlin. Auch die österreichische FPÖ will einen Vertreter schicken.

Salvinis Lega hatte das Treffen unter dem Motto «Auf dem Weg zu einem Europa des gesunden Menschenverstands» angekündigt. «Die Lega lädt andere europäische Bewegungen nach Italien ein. Dank dieser Regierung sind wir als Land zentral geworden», zitierte die Tageszeitung «La Stampa» Salvini. Die Lega stellt in Italien mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung die Regierung. Weitere Details zu dem Treffen wollte die Lega in den kommenden Tagen mitteilen.

Der Parteichef und AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Jörg Meuthen, hatte beim Europa-Parteitag der AfD im Januar erklärt, er strebe nach der Wahl die Bildung einer möglichst großen rechten Fraktion an - vor allem mit der FPÖ, der italienischen Lega und mehreren skandinavischen Rechtsparteien sehe er große Schnittmengen.