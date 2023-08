Foto: The Nation

BANGKOK: Really Cool Airlines, Thailands neueste Fluggesellschaft, wird bald den Flugbetrieb aufnehmen, nachdem sie im Dezember letzten Jahres von der thailändischen Zivilluftfahrtbehörde ein Luftverkehrsbetreiberzertifikat erhalten hat, kündigte ihr Geschäftsführer Patee Sarasin am Freitag (4. August 2023) an.

Er sagte, dass die neue Fluggesellschaft bereits zuvor eine Flugbetriebslizenz von der Behörde erhalten habe. Dem CEO zufolge wird die in Bangkok ansässige Fluggesellschaft als „Full-Service-Lifestyle-Carrier“ vermarktet, der den Passagieren unter dem Slogan „We Fly the Future“ ein einzigartiges Erlebnis zwischen Luxus- und Billigfliegern bieten soll.

Anfänglich wird Really Cool Airlines mit drei geleasten Airbus A330-Flugzeugen mit einer Kapazität von jeweils über 300 Passagieren operieren.

Mit einer Investition von über 1 Milliarde Baht zielt die Fluggesellschaft auf Inbound-Passagiere ab, die 70 Prozent der Flugreisenden in Thailand ausmachen, so Patee. In der Anfangsphase wird sie regionale Strecken zu Zielen wie Singapur, Tokio, Hongkong und Taiwan bedienen. Später, im Jahr 2025, wird sie auch Europa anfliegen.

Dem CEO zufolge wird sich Really Cool Airlines hauptsächlich auf internationale Strecken konzentrieren, um den Wettbewerb mit etablierten inländischen Fluggesellschaften zu vermeiden.

Die Muttergesellschaft, RC Airlines Co., Ltd, wurde im März dieses Jahres mit einem Stammkapital von 200 Millionen Baht gegründet. Patee ist der Gründer und Direktor des Unternehmens, die anderen Direktoren sind seine Freunde aus anderen Branchen.

Der 60-jährige Patee war früher CEO der thailändischen Billigfluggesellschaft Nok Air, die er 2017 verließ, um eine Reiseplattform namens „Really Cool“ zu gründen.

Er sieht nach wie vor Herausforderungen für die Luftfahrtindustrie, die durch die Covid-19-Pandemie schwer geschädigt wurde und sich nur langsam von der Vorkrisenlage erholt. Patee verwies auf den anhaltenden bewaffneten Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sowie auf den Zusammenbruch vieler Geschäftsbanken. Er sagte, dass seine Fluggesellschaft neue Technologien und innovative Ideen einsetze, um die Betriebskosten zu senken und den Komfort sowie die Sicherheit der Passagiere zu erhöhen.

Der Wert der thailändischen Luftfahrtindustrie ist von 320 Milliarden Baht vor der Pandemie auf 130 Milliarden Baht im letzten Jahr geschrumpft, obwohl es Anzeichen für eine weitere Erholung in diesem Jahr gibt.

Es gibt sieben große Fluggesellschaften, die den größten Marktanteil kontrollieren – die nationale Fluggesellschaft Thai Airways International, Nok Air, Thai Smile, Thai AirAsia X, Thai Vietjet, Thai Lion Air und Thai Air Asia.