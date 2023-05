BANGKOK: Patee Sarasins neue Fluggesellschaft Really Cool Airlines wird im ersten Quartal des nächsten Jahres ihre Flügel nach Asien ausbreiten und Flüge nach Singapur, Tokio, Hongkong und Taiwan anbieten, wie der Geschäftsführer diese Woche bekanntgab.

Khun Patee, der nach seinem Rücktritt als CEO von Nok Air vor fünf Jahren sein Comeback in der thailändischen Luftfahrtbranche feiert, fügte hinzu, dass 2025 auch europäische Ziele in den Flugplan aufgenommen werden sollen. Die Fluggesellschaft wird auch eine begrenzte Anzahl von „ReallyCool US Digital Memberships“ anbieten. Mitglieder des interaktiven Membership-Programms können ihre Reisen nach ihren Präferenzen gestalten. Die ersten Mitglieder erhalten zahlreiche exklusive Privilegien durch die „Legendary Series“, ein „Novum in der Airline-Branche“, so Khun Patee.

Die „Legendary Series“ ist ein exklusives Angebot, das nur 999 Mitgliedern weltweit zur Verfügung steht. Sie bietet wertvolle Vorteile und verschiedene Überraschungen, um die Zufriedenheit internationaler Reisender zu steigern, erklärte Khun Patee. Kunden, die Teil der ersten Gruppe des Really Cool Airlines Membership-Programms sind, erhalten attraktive Vorteile und werden in den Genuss kommen, das jährliche, stetige Wachstum und die Erweiterung des Really Cool Airlines Netzwerks mitzuerleben, fügte er hinzu.