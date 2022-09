Reaktionen in Zitaten auf den Tod von Michail Gorbatschow

MOSKAU: Der russische Friedensnobelpreisträger und ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow ist am Dienstagabend im Alter von 91 Jahren gestorben. Reaktionen auf den Tod des Friedensnobelpreisträgers:

«Er hat mehr als jeder andere dazu beigetragen, den Kalten Krieg friedlich zu beenden.»

(UN-Generalsekretär António Guterres)

«Michail Gorbatschows historische Reformen haben zur Auflösung der Sowjetunion geführt, zum Ende des Kalten Krieges beigetragen und die Möglichkeit einer Partnerschaft zwischen Russland und der Nato eröffnet»

(Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg)

«Michail Gorbatschow war ein Mann mit einer bemerkenswerten Vision. (...). Dies waren die Taten einer außerordentlichen Führungspersönlichkeit - einer, die die Vorstellungskraft besaß, eine andere Zukunft für möglich zu halten, und den Mut hatte, ihre gesamte Karriere zu riskieren, um dies zu erreichen. Das Ergebnis war eine sicherere Welt und größere Freiheit für Millionen von Menschen.»

(US-Präsident Joe Biden)

«In dankbarer Erinnerung an seinen weitsichtigen Einsatz für die Eintracht und die Brüderlichkeit unter den Völkern sowie den Fortschritt des eigenen Landes in einer Epoche wichtiger Umbrüche erhebe ich die Fürbitten und bete zum guten und barmherzigen Gott für den ewigen Frieden seiner Seele.»

(Papst Franziskus in einem Telegramm an Gorbatschows Tochter Irina)

«Michail Gorbatschow war ein Politiker und Staatsmann, der gewaltigen Einfluss auf den Lauf der Weltgeschichte ausgeübt hat. Besonders betonen möchte ich die große humanitäre, wohltätige und aufklärerische Tätigkeit, die Michail Sergejewitsch Gorbatschow all die letzten Jahre ausübte.»

(Russlands Staatschef Wladimir Putin)

«Ich verneige mich vor einem großen Staatsmann. Deutschland bleibt ihm verbunden, in Dankbarkeit für seinen entscheidenden Beitrag zur deutschen Einheit, in Respekt für seinen Mut zur demokratischen Öffnung und zum Brückenschlag zwischen Ost und West, und in Erinnerung an seine große Vision von einem gemeinsamen und friedlichen Haus Europa. Wer ihn in den letzten Jahren erlebt hat, konnte spüren, wie sehr er daran litt, dass dieser Traum in immer weitere Ferne rückte. Heute liegt der Traum in Trümmern, zerstört durch den brutalen Angriff Russlands auf die Ukraine.»

(Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier)

«Sein Mut zur Veränderung, sein Willen zur Transparenz und seine Unbeugsamkeit haben ihn ausgemacht. Er stirbt in einer Zeit, in der Russland neue Gräben durch Europa und neue Grenzen ziehen will - und die Ukraine überfallen hat. In seiner Heimat hat Michail Gorbatschow längst nicht den Respekt und die Dankbarkeit erhalten, die ihm gebührt. Deutschland verneigt sich vor ihm.»

(Bundeskanzler Olaf Scholz)

«Sein Engagement für den Frieden in Europa hat unsere gemeinsame Geschichte verändert.»

(Frankreichs Präsident Emmanuel Macron)

«Ich habe immer den Mut und die Integrität bewundert, die er gezeigt hat, indem er den Kalten Krieg zu einem friedlichen Ende brachte. Zu einer Zeit von Putin Aggression in der Ukraine bleibt sein unermüdliches Engagement für die Öffnung der sowjetischen Gesellschaft ein Vorbild für uns alle.»

(Der britische Premierminister Boris Johnson)

«Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Beendigung des Kalten Krieges und dem Fall des Eisernen Vorhangs. Er ebnete den Weg für ein freies Europa. Dieses Vermächtnis werden wir nie vergessen.»

(EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen)

«Wir erinnern an das Vermächtnis von Michail Gorbatschow. Ein Mann, der sein Leben mit einem großen Engagement für Frieden und Freiheit dem öffentlichen Dienst widmete.»

(EU-Ratspräsident Charles Michel)

«Gorbatschow war offen dafür, die Geschichte seines Landes anzuerkennen - nicht nur seine Triumphe, sondern auch seine Tragödien - die «weißen Flecken» in der Vergangenheit der Sowjetunion, wie er sie nannte. (...) Er war auch offen für die Zusammenarbeit mit anderen Nationen, einschließlich mit Gegnern wie den USA, angetrieben von der Überzeugung, dass der Dialog im Interesse seines Volkes - und aller Menschen - liegt.

(US-Außenminister Antony Blinken)

«Gorbatschow gab uns die Freiheit. Er hat Millionen von Menschen die Freiheit gegeben - in Russland und seinem Umfeld und noch dazu der Hälfte Europas.»

(Der prominente liberale russische Oppositionspolitiker Grigori Jawlinski auf Telegram)

«Er hat sowohl dem Land als auch der Welt ein unglaubliches Geschenk gemacht: Er hat uns 30 Jahre Frieden geschenkt. Ohne die Gefahr eines weltweiten Atomkriegs.»

(Russischer Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow)

«Gorbatschow hat Russland in den Lauf der zivilisierten Entwicklung zurückgeführt - und die Welt von einem Atomkrieg und der Teilung in verschiedene Blöcke abgerückt.»

(Michail Fedotow, von 2010 bis 2019 Menschenrechtsberater des russischen Präsidenten, der 1992 als Presseminister das liberale Mediengesetz in Russland mitverfasst hat)

«Gorbatschow war ein schillernder Politiker, aber für alle in der Sowjetunion geborenen Menschen bleibt er eine schwierige und widersprüchliche Figur der Geschichte.»

(Leonid Sluzki, Chef der populistischen Partei LDPR, Leiter des Außenausschusses in der Duma)

«Gorbatschow hat einen Weg geebnet, den unser Volk in den letzten dreieinhalb Jahrzehnten sonst nicht hätte gehen können»

(Russischer Außenpolitiker Konstantin Kossatschow)

«Michail Gorbatschow hat unsere Welt verbessert.»

(Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD))

«Er leitete das Ende des Kalten Krieges ein, ermöglichte Deutschlands Wiedervereinigung und schenkte seinem Land ein demokratisches Momentum. Ein mutiger Überzeugungstäter, dessen Stimme fehlen wird.»

(Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP))

«Sein Tod bedrückt. In dieser Zeit noch mehr. Danke & #RIP»

(Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne))

«Von Anfang an war klar, dass er die Welt verbessern könnte. Es ist ihm gelungen.»

(Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD))

«Ohne Michail Gorbatschow wäre die deutsche Einheit in Freiheit nicht möglich gewesen. Die CDU trauert um einen Staatsmann, dem Deutschland vertrauen konnte und der uns vertraut hat.»

(CDU-Chef Friedrich Merz)

«Kann ein einzelner Mensch die Welt verändern? Ja. Er kann. Keine Gewalt, keine Panzer, Abzug von 350.000 sowjetischen Soldaten aus Deutschland. Freiheit für Millionen in Mittel-Osteuropa. Deutsche Einheit. Undenkbar ohne Michail Gorbatschow.»

(Ex-CDU-Chef Armin Laschet)

«Ohne Michail Gorbatschow wären die friedlichen Revolutionen in den Ländern des Ostblocks, bei uns, so nicht denkbar gewesen. Seine Worte haben uns, haben mich, ermutigt, stark gemacht. Ich verbeuge mich vor seiner Leistung, vor seinem Leben und denke an seine Familie und Freunde.»

(Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne))

«Deutschland sollte in jedem Fall eine eigene Würdigung von Gorbatschow vornehmen. Ohne ihn hätte es die deutsche Wiedervereinigung so nicht gegeben.»

(Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch)

«Er war ein mutiger und visionärer Anführer, der unsere Welt auf eine Weise verändert hat, die vorher als undenkbar galt. Ich bin stolz, dass ich ihn 1992 während seines Besuchs in Israel getroffen habe.»

(Israelischer Staatspräsident Izchak Herzog)

«Er war ein mutiger Anführer und großer Staatsmann, der stark zur Wiederherstellung der Beziehungen zwischen seinem Land und Israel beigetragen hat, und der in den 1990er Jahren die Tore der Sowjetunion für die große jüdische Immigrationswelle geöffnet hat.»

(Israelischer Ministerpräsident Jair Lapid)

«Er hat den versklavten Völkern der Sowjetunion in beispielloser Weise zu mehr Freiheit verholfen.»

(Polens Außenminister Zbigniew Rau)

«Ich habe Michail Gorbatschow als einen der größten Staatsmänner geschätzt, obwohl er leider selbst erfahren musste, dass ein Prophet nirgends so wenig Ansehen hat wie in seiner Heimat. (...) Mit Freude habe ich gesehen, dass sein hohes internationales Prestige verdientermaßen niemals abgenommen hat.»

(Tschechiens Präsident Milos Zeman)

«Nach einem Leben in der Kommunistischen Partei beendete er mit Mut und Entschlossenheit die Erfahrung der Sowjetunion und versuchte, eine neue Zeit der Transparenz, der Rechte und der Freiheit zu schaffen.»

(Italiens Ministerpräsident Mario Draghi)

«Michail Gorbatschow war ein Führer, der klug verstanden hat, dass die Beendigung des Kalten Kriegs der richtige Ansatz ist. Der aktuelle brutale, unprovozierte und unberechtigte Krieg Russlands gegen die Ukraine steht in völligem Kontrast zu seinem Erbe und zu seiner mutigen Vision einer friedlichen Welt.»

(Rumäniens Staatspräsident Klaus Iohannis)

«Er veränderte die Welt mit Taten, die wenige Persönlichkeiten in der Geschichte geschafft haben, zu vollbringen.»

(Bulgariens Präsident Rumen Radew)

«Leider hat der Kalte Krieg ihn (Gorbatschow) überlebt. (...) Dass nachher seine Reformen sich auf eine einzige beschränkt haben, nämlich auf den Transfer öffentlichen Eigentums in private Hände, ist die Tragödie des früher sozialistischen Ostens, der (früheren) UdSSR und heute auch des entwickelten Westens. (...) Eines kann man ihm (Gorbatschow) nicht vorwerfen: Dass er keinen Mut zur Veränderung gehabt hätte.»

(Ion Iliescu, Altkommunist, Rumäniens erster Staatschef nach dem Sturz des kommunistischen Diktators Nicolae Ceausescu 1989)