Von: Redaktion DER FARANG | 21.02.20

Kritik an AfD nach Anschlag von Hanau - Ermittlungen gehen weiter

HANAU/BERLIN (dpa) - Wie ging der mutmaßlich rassistische Attentäter von Hanau vor? Und hatte er Unterstützer? Diese und andere Fragen beschäftigen die Ermittler nach den tödlichen Schüssen. In der politischen Debatte geht es vor allem um eine Partei.

Nach dem mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlag von Hanau haben zahlreiche Politiker der AfD eine Mitschuld gegeben. «Natürlich gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Erstarken der AfD und der Zunahme rechter Gewalt», sagte der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Freitag). Unterdessen laufen die Ermittlungen zu der Bluttat mit elf Toten am Freitag mit Hochdruck weiter.

Pistorius beklagte, dass ausländischen Mitbürgern die Menschenwürde abgesprochen werde. «Das ist so gefährlich, weil es manche erst dazu bringt, zur Tat zu schreiten. Hier ist eine fatale Enthemmung in Gang geraten, und die AfD trägt daran Mitschuld.»

Der FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle fordert im Gespräch mit der «Rheinischen Post» (Freitag) Konsequenzen für die staatliche Sicherheitspolitik. Insbesondere der Umgang mit der AfD müsse verändert werden. «Der Verfolgungsdruck auf die Überschneidung von Rechtsterrorismus und AfD muss nach Hanau deutlich zunehmen.»

Am Mittwochabend hatte ein 43-jähriger Deutscher in Hanau aus mutmaßlich rechtsradikalen und rassistischen Motiven neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Später tötete er nach Überzeugung der Ermittler seine Mutter und sich selbst.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, sagte der «Rheinischen Post» (Freitag): «Wer Rechtsextremen in einer Partei Deckung gibt, trägt Mitverantwortung dafür, wenn deren Ideologien Gehör finden.» Der Mannheimer Politikwissenschaftler Rüdiger Schmitt-Beck bezeichnete im «Mannheimer Morgen» (Freitag) rechte Hetze und den Aufruf des AfD-Politikers Björn Höcke zum politischen Umsturz als «Lizenz für Anschläge».

Zuvor hatten bereits zahlreiche Politiker der AfD Vorwürfe gemacht. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bezeichnete die Partei als geistige Brandstifter, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil nannte sie den «politischen Arm der extremen Rechten». Norbert Röttgen, der sich für den CDU-Vorsitz bewirbt, sagte der «Bild»-Zeitung: «Wir müssen das Gift bekämpfen, das von der AfD und anderen in unsere Gesellschaft getragen wird.»

AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. «Ich halte es für schäbig, in der Phase so etwas zu instrumentalisieren», sagte Gauland am Donnerstag in Potsdam. Es handele sich um einen offensichtlich völlig geistig verwirrten Täter, «und von Links und Rechts wollen wir hier gar nicht reden. Das ist ein Verbrechen.»

Das Argument, der Täter sei womöglich psychisch krank gewesen, wollte der CDU-Politiker Armin Laschet in der ZDF-Sendung «Maybrit Illner» nicht gelten lassen. «Es gab immer schon psychisch Kranke. Die sind aber nicht zu Mördern geworden. Sie werden zu Mördern, weil in einer Gesellschaft diese Aggression geschürt wird.» Sowohl anonyme Hassrede im Internet als auch die Sprache «gewählter Abgeordneter in Landtagen» ließen «immer erwarten», dass es «einen Irren» geben werde, sagte der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.

Der Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt dürften unter anderem der Frage nachgehen, ob der Todesschütze von Hanau Helfer oder Mitwisser hatte. Der 43-Jährige Deutsche hatte an mehreren Orten auf seine Opfer geschossen, die Getöteten waren zwischen 21 und 44 Jahre alt. Unter den Todesopfern ist ein rumänischer Staatsbürger, wie Präsident Klaus Iohannis in der Nacht auf Freitag via Twitter bestätigte. Rumänischen Medienberichten zufolge handelt es sich um einen 23 Jahre alten Mann.

Die Ermittler gehen von einer «tiefen rassistischen Gesinnung» bei dem Sportschützen aus. Darauf deuten Videobotschaften und ein Pamphlet hin, die der Mann im Internet hinterlassen hat. Zwei Waffen besaß er laut der zuständigen Kreisbehörde legal.

Viele Fragen sind noch offen, unter anderem, ob der Schütze psychisch krank war und an Wahnvorstellungen litt. Zum Ablauf der Gewalttaten am Mittwochabend, die gegen 22.00 Uhr ihren Anfang nahmen, haben die Ermittler bislang nur wenige Informationen veröffentlicht. Der Täter war in einem Frankfurter Schützenverein aktiv, ist dort nach Angaben des Vereins aber nie als ausländerfeindlich aufgefallen.

Politiker riefen als Reaktion auf das Verbrechen zum Zusammenhalt in der Gesellschaft auf. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte am Donnerstagabend die Tatorte in Hanau und traf gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender im Rathaus etwa 20 Angehörige von Opfern. Anschließend nahm er an einer Gedenkveranstaltung teil.

«Heute ist die Stunde, in der wir zeigen müssen: Wir stehen als Gesellschaft zusammen, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir laufen nicht auseinander», sagte Steinmeier bei einer Mahnwache vor rund 5.000 Teilnehmern. Er sprach von einer «Terrortat», da sie Angst und Schrecken verbreiten sollte. Auch in zahlreichen anderen Städten gab es Gedenkveranstaltungen und Mahnwachen. Am Brandenburger Tor in Berlin nahmen auch zahlreiche Spitzenpolitiker daran teil.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) mahnte zum gemeinsamen Vorgehen gegen das «Klima von Hetze und Gewalt». Dem müsse die Gesellschaft «nicht nur heute hier in Hanau, sondern überall» entgegentreten, sagte er am Donnerstagabend im ZDF. Es sei eine «immerwährende Aufgabe», alle Menschen zu schützen.

Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte am Donnerstag Hanau besucht und sich über den Anschlag informiert. Er kündigte an, politische Konsequenzen zu prüfen. Möglicherweise seien auch weitere Gesetzesänderungen notwendig. Was sich im Bereich des Rechtsextremismus zuletzt entwickelt habe, sei sehr besorgniserregend. Zusammen mit Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) wird sich Seehofer am Freitag bei einer Pressekonferenz in Berlin äußern.

Staatspräsident bestätigt: Eines der Todesopfer von Hanau war Rumäne

HANAU/BRÜSSEL (dpa) - Eines der Todesopfer des mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlags von Hanau stammt offenkundig aus Rumänien. Das bestätigte der rumänische Staatspräsident Klaus Iohannis in der Nacht zum Freitag auf Twitter. Er habe mit Bestürzung vom Tod eines rumänischen Staatsbürgers erfahren, schrieb Iohannis, der sich wegen des mehrtägigen EU-Gipfels in Brüssel aufhielt. Rumänischen Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Todesopfer um einen 23 Jahre alten Mann.

Am Mittwochabend hatte ein 43-jähriger Deutscher in Hanau aus mutmaßlich rechtsradikalen und rassistischen Motiven neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Die Opfer waren zwischen 21 und 44 Jahre alt. Später tötete der Schütze nach Überzeugung der Ermittler seine Mutter und sich selbst.

Rechtsextremismusforscher: Polarisierung geht nach Hanau weiter

LEIPZIG (dpa) - Der Leipziger Rechtsextremismusforscher Oliver Decker sieht nach dem mutmaßlich rechtsradikalen und rassistischen Anschlag im hessischen Hanau die Gesellschaft in der Verantwortung. Mögliche Bedrohungen müssten ernst genommen werden, sagte der Wissenschaftler von der Universität Leipzig der Deutschen Presse-Agentur.

«Die AfD ist für die Zuspitzung des gesellschaftlichen Diskurses, für die Zunahme von Konflikt und Aggression im politischen Diskurs verantwortlich», sagte Decker. Gleichzeitig seien Hass und Rassismus auch immer wieder von Vertretern anderer Parteien bedient worden, betonte der Rechtsextremismusforscher. Mit Blick auf die scharfen Reaktionen vieler Parteien in Richtung AfD sagte er: Die Partei werde die Vorwürfe wohl nutzen, «um sich als Opfer zu suggerieren».

Die Reaktionen auf den Anschlag in Hanau deuteten insgesamt darauf hin, dass die gesellschaftliche Polarisierung anhalte und keine Reflexion stattfinde. Dabei ist nach Einschätzung Deckers eben diese notwendig: «Auf Dauer hilft nur eine Veränderung in den Köpfen der Menschen und die Reflexion rassistischer Vorurteile und Ressentiments.» Zudem müsste die Perspektive der Opfer beachtet und ernstgenommen werden, sagte der Wissenschaftler.

Kurdische Gemeinde: Viele fühlen sich nicht mehr sicher

BERLIN/HANAU (dpa) - Der Bundesvorsitzende der Kurdischen Gemeinde in Deutschland, Ali Ertan Toprak, sieht nach der Bluttat von Hanau ein zunehmendes Gefühl von Unsicherheit bei vielen Menschen mit Migrationshintergrund. «Diese Tat von Hanau hat letztendlich dazu geführt, dass die Menschen sich gar nicht mehr sicher fühlen», sagte er am Donnerstagabend im ZDF. Sie erwarteten deutliche Zeichen des Staates gegen Rechtsextremismus. «Wir müssen auch mit polizeilichen Mitteln gegen den Rechtsextremismus in unserem Land vorgehen.

Bei der Gewalttat in Hanau hatte ein Mann zehn Menschen getötet. Stunden nach dem Verbrechen an zwei unterschiedlichen Tatorten mit neun Toten entdeckte die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen in seiner Wohnung in Hanau. Dort fanden Spezialkräfte auch die tote Mutter des Mannes. Noch in der Nacht übernahm der Generalbundesanwalt die Ermittlungen wegen Terrorverdachts.

Bouffier: Klima von Hetze und Gewalt geschlossen entgegentreten

HANAU (dpa) - Nach der Gewalttat in Hanau hat Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier zum gemeinsamen Kampf gegen das «Klima von Hetze und Gewalt» aufgerufen. «Solche Taten entstehen im Kopf, entstehen in einem Klima», sagte der CDU-Politiker am Donnerstagabend dem ZDF. Dem müsse die Gesellschaft «nicht nur heute hier in Hanau, sondern überall» entgegentreten. Es sei die «immerwährende Aufgabe», alle Menschen zu schützen. Gerade in sozialen Netzwerken «müssen wir zeigen, dass wir nicht wehrlos sind». Es sei eine Daueraufgabe, möglichst früh zu erkennen, was sich in der Gesellschaft falsch entwickelt.

Es sei gut, dass so viele Menschen, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundesinnenminister Horst Seehofer in Hanau ihre Solidarität gezeigt hätten, sagte Bouffier. «Das macht das Elend, das Schlimme für die Angehörigen nicht geringer, aber mag zeigen, dass sie nicht alleine sind mit ihrer Trauer, ihrem Schmerz.»

Klarsfelds ziehen nach Anschlag Parallele zu Nazis

PARIS (dpa) - Nach dem mutmaßlich rechtsradikalen und rassistischen Anschlag von Hanau haben Beate und Serge Klarsfeld eine historische Parallele zu den Nationalsozialisten gezogen. Der Anschlag in Hessen habe Muslimen gegolten - in einer Art und Weise, die an die Ausschreitungen der Nazis gegen die Juden vor 1933 erinnere. Das teilten die Klarsfelds, die die «Vereinigung der Söhne und Töchter der deportierten Juden Frankreichs» führen, am Donnerstagabend in Paris mit.

Beate und Serge Klarsfeld waren als «Nazijäger» bekannt geworden - sie sorgten für die Enttarnung untergetauchter NS-Verbrecher. Für ihren Kampf gegen das Vergessen von Antisemitismus waren sie Juli vergangenen Jahres mit dem Großen Deutsch-Französischen Medienpreis ausgezeichnet worden.

Muslime und Juden müssten gemeinsam dafür kämpfen, dass die rechtsextremistische Gewalt ende, hieß es weiter in der Mitteilung. Mit Blick auf Muslime schrieben die Klarsfelds: «Die deutsche extreme Rechte ist ihr Feind, wie sie der Feind der Juden ist.» In Hanau hatte ein Deutscher neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Anschließend soll der 43-jährige Sportschütze seine 72 Jahre alte Mutter und sich selbst getötet haben.

Stille und Empörung - Wie die Politik auf die Tat von Hanau reagiert

HANAU/BERLIN (dpa) - Trauer, stilles Gedenken - aber vor allem mahnende Worte und heftige Kritik an der AfD. Schnell reagiert die Politik heftig auf die Bluttat von Hanau. Doch was kann daraus folgen?

Sie legen weiße Blumen nieder und schweigen. Trauer und Gedenken stehen im Vordergrund, als Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und seine für Justiz zuständige Kollegin Christine Lambrecht (SPD) am Donnerstagnachmittag auf dem Heumarkt in Hanau, einem der Tatorte, eingetroffen sind. Doch beim Schweigen bleibt es nicht. Der Tag nach den Gewalttaten ist auch ein Tag des Aufschreis und der Abgrenzung, und es ist ein Tag der Forderung nach Konsequenzen. Was sind die vorherrschenden Reaktionen - was kann daraus folgen?

Generalbundesanwalt Peter Frank bescheinigt dem mutmaßlichen Täter eine «zutiefst rassistische Gesinnung». Entsprechend sagt Seehofer: «Rassismus ist Gift, Gift, das Verwirrung in den Köpfen auslöst und dafür sorgt, dass das Böse hervortritt.» Den Gegnern der rechtsstaatlichen Ordnung müsse die Stirn geboten werden. Lambrecht versichert, nun werde auch das Umfeld des mutmaßlichen Täters durchleuchtet. «Eine solche Tat kommt nicht aus dem Nichts, sondern sie entsteht durch Hass in diesem Land.» Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eilt nach Hanau. Doch wie soll der Staat weiter reagieren, wie dem Rassismus, den Gegnern der Freiheit die Stirn bieten?

Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagt: «Rassismus ist ein Gift, der Hass ist ein Gift.» Dieses Gift existiere in der Gesellschaft. «Und es ist schuld an schon viel zu vielen Verbrechen.» Merkel erinnert an Morde des selbst ernannten «Nationalsozialistischen Untergrunds» (NSU), an den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni und den Anschlag auf die Synagoge in Halle im Oktober.

Auffällig schnell kommen Politiker anderer Parteien in diesem Zusammenhang auf die AfD zu sprechen - auch wenn der mutmaßliche Täter sich, nach allem, was man weiß, nicht auf die AfD bezog oder mit ihr in Kontakt stand. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer fühlt sich ihren Worten nach in ihrer Haltung bestärkt, dass es keine Zusammenarbeit geben dürfe mit der Partei, die «Rechtsextreme, ja, ich sage auch ganz bewusst Nazis, in ihren eigenen Reihen duldet». Der Eklat um die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich mit den Stimmen von AfD, CDU und FDP zum Thüringer Ministerpräsidenten ist gerade einmal zwei Wochen alt.

FDP-Chef Christian Lindner und Linke-Chefin Katja Kipping greifen den thüringischen AfD-Vorsitzenden Björn Höcke persönlich an. Und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil bezeichnet die AfD als «politischen Arm der extremen Rechten». Nun brauche es einen «Aufstand der Anständigen». Unter diesem Schlagwort rief der damalige Kanzler Gerhard Schröder (SPD) nach einem Brandanschlag auf eine Düsseldorfer Synagoge im Jahr 2000 zum Protest gegen rechts auf.

Die AfD ihrerseits verwahrt sich gegen Vorwürfe. «Jede Form politischer Instrumentalisierung dieser schrecklichen Tat ist ein zynischer Fehlgriff», meint Parteichef Jörg Meuthen. Und Höcke verurteilt die Tat von Hanau mit den Worten: «Der Wahnsinn scheint sich in diesem Land immer mehr auszubreiten.»

Was können nun «Konsequenzen» (Seehofer) aus den Taten von Hanau sein? Blind ist der Staat schon heute nicht gegenüber Teilen der AfD. Den rechtsnationalen Flügel um Höcke sowie die Jugendorganisation «Junge Alternative» führt der Verfassungsschutz bereits als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus. Das ist die letzte Stufe vor der Einstufung als Beobachtungsobjekt.

Wie sehr Staat und Sicherheitsbehörden aber versagen können, zeigte die Fehleinschätzung zum NSU. Jahrelang mordeten die Rechtsterroristen - während die Fahnder rassistische Motive lange gar nicht in Erwägung zogen. Daraus seien keine Lehren gezogen worden, meint die integrationspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Gökay Akbulut. Die Tat von Hanau sei «das Resultat einer Politik und von Behördenverhalten, die auf dem rechten Auge blind sind».

Dabei war viel die Rede vom Kampf gegen Rechtsextremismus in den vergangenen Monaten. Schon nach dem Attentat von Halle kündigte die Politik, vorneweg die Innenminister von Bund und Ländern, Konsequenzen an - wenngleich einige dieser Vorhaben bereits länger geplant waren. 600 neue Stellen bewilligte der Bundestag danach. Je die Hälfte sind für Bundeskriminalamt (BKA) und das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) gedacht. Dazu kommen schon zuvor geplante 500 Extra-Stellen für das BKA, die auch nicht allein für die Bekämpfung des Rechtsextremismus gedacht sind.

Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe, der etwa bei Terrorverdacht ermittelt, soll ein größeres Augenmerk auf mögliche Netzwerke legen. Der Verfassungsschutz will, wie schon beim Islamismus, nicht nur Gruppierungen im Auge behalten - sondern gezielt auch Informationen sammeln zu Einzelpersonen, die sich jenseits etablierter Strukturen radikalisieren. Seit Oktober können Bürger den Verfassungsschutz über ein eigenes Hinweistelefon zum Rechtsextremismus («RechtsEx») kontaktieren. Und gerade erst billigte das Kabinett auch einen Vorschlag aus dem Bundesjustizministerium, der den Kampf gegen Hassbotschaften im Internet erleichtern soll.

Nach Hanau aber will man nicht zur Tagesordnung übergehen - wie etwa Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sagt. «Unsere politischen Debatten dürfen sich nicht davor herumdrücken, dass es 75 Jahre nach Ende der NS-Diktatur wieder rechten Terror in Deutschland gibt», mahnt er.

Integrationsbeauftragte: Aufstehen gegen Herabwürdigung von Menschen

BERLIN (dpa) - Die Integrationsbeauftragte des Bundes, Annette Widmann-Mauz, hat nach dem Anschlag in Hanau zu einem stärkeren Zusammenhalt in der Gesellschaft aufgerufen. «Es braucht ein Klima in unserem Land, das zu einem gemeinsamen «Wir» kommt und nicht Menschen gegeneinander stellt», sagte die CDU-Politikerin am Freitag im ARD-«Morgenmagazin». Man dürfe im Alltag nicht hinnehmen, dass Menschen herabgewürdigt würden, nur weil sie einen anderen Glauben hätten oder aus einem anderen Land stammten. «Dagegen müssen wir aufstehen, im ganz persönlichen Umfeld am Stammtisch, Arbeitsplatz, in der Schule.»

Sie werde alle Ressorts in der Bundesregierung noch einmal abfragen, ob genug getan werde. Widmann-Mauz brachte auch die Einsetzung einer Expertenkommission ins Spiel, die sich mit der Frage beschäftigen könnte, wie Muslimfeindlichkeit in Deutschland besser bekämpft werden könne.

SPD-Generalsekretär fordert AfD-Beobachtung durch Verfassungsschutz

BERLIN (dpa) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat nach dem mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlag von Hanau eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz gefordert. Man müsse das klar benennen: «Da hat einer geschossen in Hanau, danach sieht es aus, aber es waren viele, die ihn munitioniert haben und da gehört die AfD definitiv mit dazu», sagte Klingbeil am Freitag im ARD-«Morgenmagazin». Die Partei habe das gesellschaftliche Klima in den letzten Monaten und Jahren vergiftet. «Es ist doch völlig klar, dass die AfD eine Partei ist, die beobachtet werden muss vom Verfassungsschutz.» Er sei dafür, dass das sehr schnell in den Sicherheitsorganen entschieden werde und dass es dazu komme.

Am Mittwochabend hatte ein 43-jähriger Deutscher in Hanau aus mutmaßlich rechtsradikalen und rassistischen Motiven neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Außerdem tötete er seine Mutter und sich selbst. Nach dem Anschlag hatten zahlreiche Politiker der AfD eine Mitschuld gegeben.

Eine Organisation kann zum Prüffall werden, wenn die Behörden erste Anzeichen für extremistische Bestrebungen erkennen. Bei einem Prüffall ist eine Beobachtung mit V-Leuten oder anderen nachrichtendienstlichen Mitteln aber grundsätzlich nicht erlaubt. Wird sie dagegen zum Verdachtsfall erklärt, so ist der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel, wie eine Observation, möglich, wenngleich auch nur sehr eingeschränkt.

Zahlreiche Menschen demonstrieren nach Hanau gegen Rechts

HANAU/BERLIN (dpa) - Nach dem Anschlag in Hanau gehen in vielen Städten Menschen auf die Straße und gedenken der Opfer. Politisch wird vor allem über eine Partei diskutiert und über den Umgang mit rechtem Terror.

In zahlreichen Städten in Deutschland haben am Donnerstagabend Menschen bei Gedenkveranstaltungen der Opfer des mutmaßlich rassistischen Anschlags von Hanau gedacht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte die Tatorte in Hanau und traf gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender im Rathaus etwa 20 Angehörige von Opfern. Anschließend nahm er mit etwa 5000 Menschen an einer Gedenkveranstaltung teil. Steinmeier sprach von mehr als fünfzig Städten in Deutschland, in denen Menschen zu Mahnwachen zusammengefunden hätten.

Nach dem Anschlag hatten zahlreiche Politiker der AfD eine Mitschuld gegeben. Gefordert wird zudem ein härteres Vorgehen gegen rechte Gewalt. Die Ermittlungen nach der Bluttat mit elf Toten konzentrieren sich derweil unter anderem auf die Frage, ob der mutmaßliche Täter Mitwisser oder Unterstützer hatte.

«Heute ist die Stunde, in der wir zeigen müssen: Wir stehen als Gesellschaft zusammen, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir laufen nicht auseinander», sagte Steinmeier in Hanau. Er sprach von einer «Terrortat», da sie Angst und Schrecken verbreiten sollte. In Berlin versammelten sich am Brandenburger Tor rund 500 Menschen, darunter zahlreiche Spitzenpolitiker, und bildeten eine große Menschenkette rund um das Tor.

Nach dem Anschlag geben zahlreiche Politiker der AfD eine Mitschuld. «Natürlich gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Erstarken der AfD und der Zunahme rechter Gewalt», sagte der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Freitag). Pistorius beklagte, dass ausländischen Mitbürgern die Menschenwürde abgesprochen werde. «Das ist so gefährlich, weil es manche erst dazu bringt, zur Tat zu schreiten. Hier ist eine fatale Enthemmung in Gang geraten, und die AfD trägt daran Mitschuld.»

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir sagte am Freitag im Deutschlandfunk, er habe eine unglaubliche Wut. «Es reicht! Wir haben in Deutschland ein massives Problem mit rechtem Terror und jetzt muss endlich mal angefangen werden, diesen rechten Sumpf mit der ganzen Härte des Gesetzes trockenzulegen und zwar bitte online wie offline.» Das Jahr 2020 müsse in die Geschichte der Bundesrepublik eingehen, als das Jahr, in dem Deutschland endlich ernst gemacht habe mit dem Kampf gegen Rechtsradikalismus und Rassismus.

Der FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle forderte im Gespräch mit der «Rheinischen Post» (Freitag) Konsequenzen für die staatliche Sicherheitspolitik. Insbesondere der Umgang mit der AfD müsse verändert werden. «Der Verfolgungsdruck auf die Überschneidung von Rechtsterrorismus und AfD muss nach Hanau deutlich zunehmen.» Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, sagte der «Rheinischen Post»: «Wer Rechtsextremen in einer Partei Deckung gibt, trägt Mitverantwortung dafür, wenn deren Ideologien Gehör finden.»

Der Mannheimer Politikwissenschaftler Rüdiger Schmitt-Beck bezeichnete im «Mannheimer Morgen» (Freitag) rechte Hetze und den Aufruf des AfD-Politikers Björn Höcke zum politischen Umsturz als «Lizenz für Anschläge». Zuvor hatten bereits zahlreiche Politiker der AfD Vorwürfe gemacht. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bezeichnete die Partei als geistige Brandstifter.

AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland wies die Vorwürfe zurück. «Ich halte es für schäbig, in der Phase so etwas zu instrumentalisieren», sagte Gauland in Potsdam. Es handele sich um einen offensichtlich völlig geistig verwirrten Täter, «und von Links und Rechts wollen wir hier gar nicht reden. Das ist ein Verbrechen.»

Das Argument, der Täter sei womöglich psychisch krank gewesen, wollte der CDU-Politiker Armin Laschet in der ZDF-Sendung «Maybrit Illner» nicht gelten lassen. «Es gab immer schon psychisch Kranke. Die sind aber nicht zu Mördern geworden. Sie werden zu Mördern, weil in einer Gesellschaft diese Aggression geschürt wird.» Sowohl anonyme Hassrede im Internet als auch die Sprache «gewählter Abgeordneter in Landtagen» ließen «immer erwarten», dass es «einen Irren» geben werde, sagte der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.

Am Mittwochabend hatte ein 43-jähriger Deutscher in Hanau aus mutmaßlich rechtsradikalen und rassistischen Motiven neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Später tötete er nach Überzeugung der Ermittler seine Mutter und sich selbst. Unter den Todesopfern ist ein rumänischer Staatsbürger, wie Präsident Klaus Iohannis in der Nacht auf Freitag via Twitter bestätigte. Rumänischen Medienberichten zufolge handelt es sich um einen 23 Jahre alten Mann.

Die Ermittler gehen von einer «rassistischen Gesinnung» bei dem Sportschützen aus. Darauf deuten Videobotschaften und ein Pamphlet hin, die der Mann im Internet hinterlassen hat. Zwei Waffen besaß er laut der zuständigen Kreisbehörde legal. Viele Fragen sind noch offen, unter anderem, ob der Schütze psychisch krank war und an Wahnvorstellungen litt oder ob er möglicherweise Unterstützer hatte. Zum Ablauf der Gewalttaten, die gegen 22.00 Uhr ihren Anfang nahmen, haben die Ermittler bislang nur wenige Informationen veröffentlicht. Der Täter war in einem Frankfurter Schützenverein aktiv, ist dort nach Angaben des Vereins aber nie als ausländerfeindlich aufgefallen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte am Donnerstag angekündigt, politische Konsequenzen zu prüfen. Möglicherweise seien auch weitere Gesetzesänderungen notwendig. Was sich im Bereich des Rechtsextremismus zuletzt entwickelt habe, sei sehr besorgniserregend. Zusammen mit Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) wird sich Seehofer an diesem Freitag bei einer Pressekonferenz in Berlin äußern.