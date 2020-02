Von: Redaktion DER FARANG | 20.02.20

Kurz zu Hanau: «Abscheulicher rechtsradikaler Terroranschlag»

BRÜSSEL (dpa) - Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat den rassistischen Anschlag in Hanau «aufs Schärfste» verurteilt. Am Rande des EU-Gipfels in Brüssel sagte er am Donnerstag, dies sei ein «abscheulicher rechtsradikaler Terroranschlag». Es zeige, dass man in Europa radikalem Gedankengut entschieden entgegentreten müsse.

Im hessischen Hanau hatte ein Mann am Mittwochabend neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen. Sechs weitere wurden laut Bundesanwaltschaft verletzt, einer davon schwer. Kurze Zeit später wurden der mutmaßliche Täter und seine Mutter ebenfalls erschossen in einer Wohnung gefunden. Der mutmaßliche Täter veröffentlichte laut Bundesanwaltschaft «eine Art Manifest» auf seiner Internetseite, das Hinweise auf eine «zutiefst rassistische Gesinnung» enthalte.

Türkischer Botschafter in Berlin: «Schwarzer Tag für Deutschland»

ISTANBUL (dpa) - Nach dem mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlag von Hanau hat der türkische Botschafter von einem «schwarzen Tag für Deutschland» gesprochen. «Wir leiden. Es ist wirklich ein schwarzer Tag für Deutschland», sagte Ali Kemal Aydin dem Sender CNN Türk.

Aydin warnte, man könne die Tat nicht auf eine Person reduzieren, es müsse nach Verbindungen zu Hintermännern ermittelt werden. Dabei erinnerte er an die Morde der Terrorzelle «Nationalsozialistischer Untergrund» (NSU). Die deutschen Behörden müssten die Tat restlos aufklären.

«Nach vorläufigen Informationen haben wir alleine unter den türkischen Staatsbürgern ein Opfer», sagte er weiter. «Drei oder vier» Opfer könnten die doppelte Staatsbürgerschaft besitzen. «Diese Zahl steht noch nicht fest.» Zuvor war die Rede von fünf türkischen Staatsbürgern. Offizielle Angaben zur Staatsangehörigkeit der Opfer gibt es nicht.

Bei der Gewalttat in Hanau hatte ein Mann zehn Menschen getötet - nach Angaben aus Sicherheitskreisen neun mit Migrationshintergrund. Nach Angaben des hessischen Innenministers Peter Beuth (CDU) gibt es Hinweise auf ein «fremdenfeindliches Motiv». Der Generalbundesanwalt ermittelt wegen Terrorverdachts.

Macron spricht «deutschen Freunden» sein Beileid zu Hanau aus

BRÜSSEL (dpa) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat beim EU-Gipfel in Brüssel sein Beileid für die Toten von Hanau geäußert. Bei seiner Ankunft zum Treffen der Staats- und Regierungschefs sprach Macron am Donnerstag als erstes von seinen «bewegten Gedanken an unsere deutschen Freunde nach der Schießerei von Hanau». In diesem «Moment der Trauer» stehe Frankreich in Solidarität zu Deutschland, sagte Macron. Es gelte, gegen Hass und Rassismus vorzugehen.

Mutmaßlicher Hanau-Schütze war nicht vorbestraft

KARLSRUHE/HANAU (dpa) - Der mutmaßliche Schütze von Hanau war nach ersten Erkenntnissen der Ermittler nicht vorbestraft. Es gebe auch keine Verfahren mit politischem Bezug gegen ihn, teilte die Bundesanwaltschaft am Donnerstag in Karlsruhe mit. Aus Videos und Dokumenten des mutmaßlichen Schützen ergäben sich «gravierende Indizien für einen rassistischen Hintergrund der Tat».

Der 43-Jährige habe nach bisherigen Ermittlungen am Mittwochabend zunächst neun Menschen im Alter von 21 bis 44 Jahren erschossen. Unter ihnen seien sowohl ausländische als auch deutsche Staatsangehörige. Nach der Tat seien er und seine 72 Jahre alte Mutter tot in einer Wohnung gefunden worden. Neben den Leichen habe eine Schusswaffe gelegen. Der Vater war den Angaben zufolge äußerlich unverletzt. Die Bundesanwaltschaft führt ihn nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nicht als Beschuldigten.

Hessische Stadt in Schockstarre nach Anschlag

In Hanau sterben mehrere Menschen durch Schüsse, die ein 43 Jahre alter Deutscher abgefeuert haben soll. Die Menschen in der Stadt sind entsetzt. Eigentlich sei es hier doch friedlich, sagen sie.

HANAU (dpa) - Hanau steht unter Schock. Wo am Vortag in der hessischen Stadt mutmaßlich ein 43-Jähriger mehrere Menschen erschossen hat, stehen Passanten fassungslos vor Absperrbändern der Polizei. Auch Kadir Köse wirkt immer noch betroffen. Der Gastronom betreibt das «Blind Rabbit» in der Hanauer Innenstadt, schräg gegenüber der beiden Bars, wo am späten Mittwochabend das grausame Verbrechen seinen Anfang nahm.

«Ich stand an der Theke, als ich plötzlich Schüsse gehört habe», berichtet er. Das sei so laut gewesen, dass er zunächst an Silvesterböller gedacht habe. Er sei auf die Straße gelaufen und habe Menschen am Boden gesehen. «Dann bin ich wieder reingerannt, um meinen Gästen zu sagen, dass sie vom Fenster wegbleiben sollen.» Wenig später seien mehrere Polizeiwagen vorgefahren.

Stundenlang bleiben in der Nacht die Hintergründe der unfassbaren Bluttat unklar. Im Verlauf des Donnerstages wird die Dimension immer deutlicher: Bei dem mutmaßlich rechtsradikalen und rassistischen Anschlag, so die ersten Erkenntnisse der Ermittler, hat der 43-jährige Deutsche zehn Menschen und sich selbst erschossen. Bei den Opfern soll es sich vor allem um Menschen mit ausländischen Wurzeln handeln.

Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) zeigte sich zutiefst erschüttert. Die letzten Stunden «gehören zu den bittersten und traurigsten Stunden, die diese Stadt in Friedenszeit jemals erlebt hat».

Der mutmaßliche Todesschütze Tobias R. soll an mindestens vier Tatorten in Hanau geschossen haben, neben zwei Bars auch in einer Art Kiosk und auf ein Auto. Neun Menschen sterben, mehrere werden teils schwer verletzt. R., ein Sportschütze, soll dann in der eigenen Wohnung erst seine Mutter und dann sich selbst erschossen haben. Nachbarinnen beschreiben ihn als «ganz unauffälligen jungen Mann». Er habe zudem einen «bisschen verstockten Eindruck gemacht» und sei sehr schüchtern gewesen.

Der Tatort in der Innenstadt am Heumarkt ist großräumig abgesperrt, rot-weißes Absperrband flattert in der Luft. Eine ältere Frau kommt gerade vom Arzt und sagt: «Dass Leute auf solche Gedanken kommen, es ist nicht zu fassen.» Sie schüttelt den Kopf und geht weiter. Vor einer Bäckerei steht eine Passantin, deren Büro ganz in der Nähe des Tatorts liegt. «Es macht einem schon Angst, dass das jetzt so nah gekommen ist. Sonst hört man nur davon, dass so etwas woanders passiert.»

Auch am wenige Kilometer entfernten Tatort rund um den Kiosk im Stadtteil Kesselstadt stehen Menschen vor den Absperrungen der Polizei. Noch immer sind Ermittler in weißen Schutzanzügen im Einsatz. Passanten stehen zusammen, einige unterhalten sich leise, manche schluchzen, viele schweigen einfach nur. Mehrere Frauen kommen vorbei, eine von ihnen weint hemmungslos und muss gestützt werden. Eine Begleiterin raunt den Umstehenden erklärend zu: «Sie hat ihren Sohn verloren.»

Kesselstadt ist ein Stadtteil, zu dem Hochhäuser ebenso gehören wie ruhige Straßen mit Bungalows und Reihenhäusern. In dem Viertel leben rund 11 500 Menschen. «Hier ist es friedlich», sagt eine Anwohnerin. In letzter Zeit sei der Ausländeranteil gestiegen, Probleme gebe es aber nicht. Eine andere Anwohnerin meint, es sei zwar meist friedlich, doch gebe es durchaus Problembereiche, gerade rund um die Hochhäuser.

«Hanau ist eine sehr friedliebende Stadt», sagt ein 21-Jähriger, der direkt am Tatort in Kesselstadt wohnt. «Eigentlich», fügt er hinzu. Kleinere Vorfälle habe es schon mal gegeben. «Aber nicht in so einem Ausmaß.» Der 21-Jährige, der anonym bleiben möchte, ist Deutscher mit türkisch-kurdischen Wurzeln. Angst habe er nicht nach der Tat. «Aber man denkt mehr darüber nach, was noch in der Zukunft passieren könnte.»

Eine 48-Jährige, die mit ihrem Hund unterwegs ist, zeigt sich tief geschockt. «Ich bin todtraurig», sagt die Hanauerin, die ebenfalls ihren Namen nicht nennen möchte. Sie fügt hinzu: «Ich bin türkischstämmige Deutsche, ich hatte bisher keine Angst.» Doch seit klar ist, dass der Todesschütze offenbar ein rassistisches Motiv hatte, «habe ich einfach nur noch Angst, vor die Tür zu gehen».

Herrmann: Täter aus Hanau lebte früher in Oberfranken und Oberbayern

FRIEDBERG/HANAU (dpa) - Der mutmaßliche Täter aus dem hessischen Hanau hat früher auch an verschiedenen Orten in Bayern gelebt. Nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat der 43 Jahre alte Deutsche zeitweilig in Oberfranken und in Oberbayern gewohnt. «Zuletzt hat er sich wohl 2018 im südbayerischen Raum aufgehalten», sagte Herrmann am Donnerstag in Friedberg im Landkreis Augsburg. Es habe aber damals keine Erkenntnisse gegeben, dass der Mann ein Extremist sei.

Hanau: Italien bekundet Trauer und verurteilt Extremismus

ROM (dpa) - Der italienische Außenminister Luigi Di Maio hat Deutschland nach der Gewalttat von Hanau sein Beileid ausgesprochen. Zugleich versicherte er in einem Tweet auf Deutsch, Italien stehe im Kampf gegen Extremismus an der Seite Berlins. Wörtlich schrieb er: «Wir fühlen mit der Regierung und dem Deutschen Volk. Italien drückt sein herzliches Beileid für die Familien der Opfer dieses schrecklichen Massakers aus.» Weiter hieß es in der Mitteilung seines Ministeriums: «Mit aller Kraft verurteilen wir jede Gewalt: Wir sind zusammen im Kampf gegen Extremismus aller Art.»

Bei der Tat im hessischen Hanau hatte ein Mann zehn Menschen umgebracht. Er selbst ist auch tot. Es laufen Ermittlungen wegen Terrorverdachts.

Reaktionen auf die Gewalttat von Hanau

HANAU (dpa) - In Hanau soll ein Sportschütze zehn Menschen getötet haben. Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt wegen Terrorverdachts. Die Tat hat nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann einen rechtsradikalen Hintergrund.

«Ich stehe an der Seite aller Menschen, die durch rassistischen Hass bedroht werden. Sie sind nicht allein. Ich bin überzeugt: Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland verurteilt diese Tat und jede Form von Rassismus, Hass und Gewalt.»

(Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag in einer Mitteilung)

«Rassismus ist ein Gift, der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft. Und es ist Schuld an schon viel zu vielen Verbrechen. Von den Untaten des NSU über den Mord an Walter Lübcke bis zu den Morden von Halle.»

(Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag in Berlin)

«Das war ein furchtbarer Abend, der wird uns sicherlich noch lange, lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben.»

(Der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) in einer Sondersendung von «Bild live».)

«Das ist ein Anschlag auf unsere freie und friedliche Gesellschaft.»

(Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag im Wiesbadener Landtag)

«Ich möchte allen Menschen sagen, auch und gerade denen, die vielleicht anders aussehen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, Menschen die hier eine neue Heimat gefunden haben, ich weiß, dass Sie jetzt Angst haben. Ich möchte Ihnen sagen, ich verstehe das. Aber umso mehr gilt, dass wir alles tun, alles was wir können, um gegen Rassismus, Hetze und Hass anzukämpfen.»

(Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier in Hanau)

«Die offenbar rechtsextrem motivierten Morde in Hanau sind erschütternd. Wir trauern um die Opfer und denken mit tiefem Mitgefühl an die Verletzten und Angehörigen. Auf Hass und Hetze gegen Minderheiten folgt die Ermordung von Menschen. Dagegen müssen wir aufstehen!»

(Der Zentralrat der Juden in Deutschland auf Twitter.)

«Viel zu lange haben wir uns davor gescheut, es mit klaren Worten zu benennen: Rechter Terror in Deutschland. Wir sind geschockt und wir trauern. All unsere Gedanken sind bei den Opfern, Angehörigen und Freunden.»

(SPD-Chefin Saskia Esken auf Twitter)

«Wie wichtig es ist, diese Brandmauer zu halten, das sieht man an einem Tag wie Hanau.»

(CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer mit Verweis auf den CDU-Beschluss, nicht mit der AfD zu kooperieren)

«Es ist schlimm, traurig, und es macht mich auch wütend, dass Deutschland 75 Jahre nach der Beendigung der Nazi-Zeit wieder mit diesem rechtsextremen Terror zu kämpfen hat. Es ist wirklich ein schlimmer Tag für Deutschland.»

(Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag)

«Der rassistische Anschlag von Hanau ist kein Unfall. Solche Taten werden angefeuert von rechter Hetze, die von «wohltemperierter Grausamkeit» (Höcke) und «Remigration» redet und Menschen ihre Würde abspricht.»

(Linke-Parteichefin Katja Kipping auf Twitter)

«Wir sollten es aber nicht dabei belassen, unsere Bestürzung und Erschütterung über diese unfassbare Tat auszudrücken. (...) Unsere Sicherheitsbehörden müssen intensiv und mit aller Konsequenz den Kampf gegen rechten Terror führen. Unsere politischen Debatten dürfen sich nicht davor herumdrücken, dass es 75 Jahre nach Ende der NS-Diktatur wieder rechten Terror in Deutschland gibt. Unsere Gesellschaft ist wehrhaft und stark - und sie muss Gewalt und Terror geschlossen entgegentreten.»

(Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag zur Deutschen Presse-Agentur)

«Das ist weder rechter noch linker Terror, das ist die wahnhafte Tat eines Irren. Jede Form politischer Instrumentalisierung dieser schrecklichen Tat ist ein zynischer Fehlgriff. Es sollen stattdessen alle Menschen unseres Landes gemeinsam mit den Angehörigen um die Opfer trauern.»

(AfD-Chef Jörg Meuthen auf Twitter)

«Der offenbar rassistische Terror von Hanau erschüttert mich. Wir sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien. Dem Rechtsextremismus müssen wir uns mit aller Entschlossenheit entgegen stellen.»

(FDP-Chef Christian Lindner auf Twitter.)

«Wahllos werden Gäste einer Shisha-Bar erschossen. Je mehr man heute früh über den Anschlag erfährt, umso fassungsloser muss man werden. Dieser Altweiberfastnachtstag, an dem man sonst fröhlich ist, wird zurecht ein stiller.»

(Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) auf Twitter.)

«Wir müssen ein Zeichen setzen. Gegen den rechten Terror, gegen den rechten Hass, gegen Faschismus. Lasst uns um 18h am Brandenburger Tor treffen und deutlich machen, dass wir den Hetzern und rechten Terroristen nicht unser Land überlassen.»

(SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil auf Twitter)

«Hanau: Mindestens 11 Tote und mehrere Schwerverletzte bei Angriff auf Shisha-Bar. Ist das wirklich noch das 2017 von der Merkel-CDU beschworene «Deutschland in dem wir gut und gerne leben»?»

(Der Berliner AfD-Fraktionschef Georg Pazderski auf Twitter)

«Nach NSU, dem Mord an Walter Lübcke und Halle wird erneut deutlich: Nach dem Sagbaren kommt das Machbare, dem Angriff auf die Menschlichkeit folgt der Angriff auf den Menschen. Rechter Terror ist Realität in Deutschland. Rechtsextreme Netzwerke sind Realität in Deutschland. (...) Nennen wir sie also beim Namen, statt beschwichtigend von «Schießereien» oder «Einzeltätern» oder «Fremdenfeindlichkeit» zu reden. Handeln wir endlich entsprechend.»

(Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth in einer Mitteilung)

«Sachlichkeit und schnelle Aufklärung sind das Gebot der Stunde. Deshalb sollten sowohl der Innenausschuss des Bundestages als auch das Parlamentarische Kontrollgremium zu Sondersitzungen zusammenkommen.»

(FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae in einer Mitteilung)

«Wenn sich bewahrheitet, was jetzt bekannt geworden ist, dann ist diese Gewalttat ein trauriger Beleg für die brutalen Konsequenzen des Gifts, das rechtspopulistische und rechtsextreme Kreise zu streuen versuchen. Wer Rassismus und Ausländerfeindlichkeit sät, der muss auch damit rechnen, dass daraus brutale Gewalt erwächst.»

(Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, in einer Mitteilung.)